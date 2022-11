Marques Mendes: "Governo vai lançar concursos para criar duas novas PPP na saúde"

No seu habitual comentário na SIC, Luís Marques Mendes avançou que, apesar de o Governo ter decidido acabar com as quatro PPP na saúde que existiam, o Executivo vai agora lançar concursos para criar duas novas PPP, nos Hospitais de Cascais e Loures.

No caso de Cascais, o Governo já assumiu a intenção de lançamento de um novo concurso público para uma nova PPP e a decisão decisão formal "será tomada dentro de dias ou semanas em Conselho de Ministros".

A do Hospital de Loures, o processo estará mais atrasado, segundo Mendes. "Neste caso, o Governo está a ponderar também abrir concurso para uma nova PPP". Ainda não se sabe quando haverá decisão. Entretanto, a actual gestão estará em funções até Janeiro de 2022.