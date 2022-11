Marques Mendes: "A candidatura de Ana Gomes causará enormes incómodos"

Depois de Francisco Assis ter lançado a ideia de candidatura à Presidência de Ana Gomes, o comentador da SIC dzi que a ideia começa a fazer o seu curso, "até porque o mérito de Ana Gomes nas denúncias sobre Angola é claro e indiscutível, foi corajosa e coerente.

Mendes diz que se esta candidatura avançar isso é um facto político relevante, porque criará enormes incómodos em vários sectores." E um pequeno incómodo para a recandidatura do actual Presidente". Não pondo em causa a sua reeleição, "pode fazer baixar um pouco o resultado eleitoral estratosférico que muitos previam".

E "é um grande incómodo para as candidaturas do PCP e do BE que vão ser esvaziadas por Ana Gomes que penetra fortemente nestes dois eleitorados". Mas para Marques Mendes é também um "enorme incómodo para o PS de António Costa" que é quem tem mais a perder com esta candidatura. Isto porque, defende o comentador, é uma candidatura imposta e não desejada pelo primeiro ministro que "foge completamente ao seu controle e é patrocinada pelos seus adversários internos." É que Ana Gomes suscita divisões no PS e "calafrios em António Costa", até porque "era uma antiga apoiante de António José Seguro".

Uma possível candidatura que vai "vai obrigar António Costa, muito provavelmente, a ter de mudar a sua estratégia presidencial e deixar cair a ideia de apoiar a recandidatura de Marcelo e tentar “arranjar” um candidato presidencial da área do PS para evitar apoiar Ana Gomes".

Assim, o PS dificilmente apoiará a recandidatura do PR. E, para Mendes, o primeiro sinal será dado provavelmente na moção que António Costa apresentará nas próximas directas. E Marques Mendes deixa ainda uma previsão, "o PS e António Costa vão ser, muito seguramente, os mais fragilizados com as eleições presidenciais próximas, podendo ter enormes divisões no seu eleitorado".