Como Francisco e Ávila negociaram de madrugada o fim do portismo

Ninguém, no improvisado quartel-general de Filipe Lobo d’Ávila, esperava aquela visita. A madrugada ia longa, para trás tinha ficado um congresso particularmente tenso e a equipa do candidato que se quis afirmar como a terceira via do CDS já preparava as suas próprias listas aos órgãos nacionais do partido. O objetivo era sair do conclave democrata-cristão mantendo a coerência dos últimos quatro anos: preservar a imagem de uma alternativa moderada, conservadora, mas responsável, que não faltou à chamada apesar de partir para a corrida como um evidente underdog. Mas tudo mudaria numa questão de horas.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler