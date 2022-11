Afinal, o que pensa Francisco? As 16 respostas do novo líder do CDS

1. O sector privado deve concorrer com o público na Saúde?

Não temos preconceitos ideológicos sobre esta matéria: o que nos preocupa – e o que temos de assegurar - é que todos os portugueses, independentemente da sua condição económica, da sua idade ou do local onde vivem, tenham acesso a cuidados de saúde de excelência, em tempo útil e tendencialmente gratuitos. Se o Estado assegura esses serviços só por si ou se recorre igualmente ao sector privado, directamente ou através de concessões, são decisões que têm de assentar em critérios de eficiência e racionalidade.

2. O horário de 40 horas na Saúde deve ser reposto?

A resposta a essa questão depende de saber se é possível – e aparentemente não é - assegurar o investimento necessário em recursos humanos para que, com um horário de 35 horas, o sistema seja capaz de garantir o atendimento pronto e os níveis de serviço adequados .Neste momento, o que sabemos é que, quer os profissionais de saúde quer os seus utentes, mereciam do Governo mais do que medidas eleitoralistas, imediatistas e discriminatórias, cujos efeitos caóticos são bem visíveis.

3. Os alunos devem poder pagar pelas vagas nas universidades? Ou é no numerus clausus que se deve mexer?

Os alunos, os pais dos alunos e os avós dos alunos já pagam pelas vagas nas universidades, dado que o sistema é financiado pelos contribuintes. A questão que temos de resolver é a de saber como dotamos Portugal de um sistema de ensino altamente competitivo, que assente na igualdade de oportunidades, numa cultura de mérito e de exigência, na autonomia das Instituições do Ensino Superior, na liberdade de escolha e que resulte em verdadeiro motor da mobilidade social.

4. Concorda com o cheque-ensino?

O CDS defende há décadas, a par com a autonomia curricular das escolas, mecanismos adequados para garantir a liberdade de escolha das famílias nos modelos de educação escolar dos filhos. Para milhares de jovens portugueses, a educação é a única oportunidade de quebrar ciclos geracionais de pobreza. O sistema em que os mais abastados têm à sua disposição todas as opções e os mais desfavorecidos estão brutalmente limitados ou nem sequer têm escolha, é um sistema desequilibrado e profundamente injusto. Não podemos continuar a viver num país onde o sucesso escolar de um jovem depende do seu código postal ou dos recursos financeiros da família.

5. Concorda com o plafonamento para as pensões?

Concordo em absoluto com a necessidade de celebrar um novo contrato social que assegure a sustentabilidade da segurança social e garanta amanhã aos que hoje pagam os mesmos direitos dos que hoje recebem. Inclino-me para a defesa de um modelo misto, onde a partir de determinado rendimento, a adesão seja voluntária e cada um possa escolher se, quanto e onde aforra.

6. O serviço militar obrigatório deve regressar?

Defendemos a necessidade de dignificar as Forças Armadas e de valorizar a condição militar, especialmente urgente num contexto internacional em que a ilusão da paz duradoura se desfez e em que as novas ameaças à soberania dos Estados – designadamente as do cibercrime e as do terrorismo - impõem respostas firmes. Não há soberania nem defesa sem Forças Armadas robustas, o que implica dotá-las dos meios humanos e físicos adequados, designadamente através de um Quadro Permanente de Praças no Exército e na Força Aérea, bem como garantir a atractividade da profissão militar, quer por via da revisão dos planos de carreira quer por via da remuneração. A consciencialização da importância do exercício da função militar não pode, pois, bastar-se com medidas simbólicas como a do “Dia da Defesa Nacional”, pelo que há que ponderar modelos alternativos de recrutamento voluntário nas Forças Armadas.

7. Há um problema de ideologia de género nas escolas?

Há um problema com o género de ideologia que se tem tentado impor nas escolas, afastada da ciência, da biologia e do que sabemos ser o saudável desenvolvimento das crianças. A insistência no debate sobre as questões de género, por imposição do Estado, viola a Constituição, os direitos dos Pais e configura uma intolerável intromissão do poder político na liberdade de educação. Tão ou mais grave, desvia-nos dos problemas verdadeiramente importantes como os da segurança nas escolas, do buyling, do abandono escolar e da ausência de uma cultura de mérito.

8. A RTP deve ser privatizada?

Se não for possível evitar a promiscuidade entre o canal publico e o poder político, ou se não for possível resgatar a RTP, que é paga por todos, do domínio dos partidos que apoiam os Governos, o cenário da privatização tem de estar em cima da mesa. O serviço público de televisão só faz sentido se ele funcionar à margem de conveniências políticas, se aos seus profissionais for assegurada total independência e se nos conteúdos difundidos se puder encontrar uma concreta ideia de serviço público.

9. O sistema eleitoral deve ser revisto?

É imperioso combater a imagem de descrédito e de falência institucional do regime. Um sistema eleitoral que, por um lado, devolva aos eleitores a decisiva palavra sobre a escolha dos seus representantes e que efectivamente os responsabilize e, por outro, que assegure um novo equilíbrio de representatividade regional, tem de ser uma prioridade nacional e afirmar-se como instrumento de combate à corrupção e às desigualdades.

10. De que reformas estruturais precisa o país?

Portugal precisa de se equipar para os exigentes desafios do futuro próximo: é urgente descentralizar para incentivar a coesão territorial, é premente prosseguir e aprofundar a reforma da administração publica e adaptá-la integralmente à era digital; é necessário devolver a confiança dos cidadãos num sistema de justiça que funcione com celeridade, que assuma com seriedade o combate à corrupção e que seja forte com os fortes; é preciso dotar o sistema de ensino de competitividade e excelência, que assegure a efectiva igualdade de oportunidades e que respeite a liberdade de escolha das famílias; é imperioso reformar o sistema eleitoral, de modo a aproximar os eleitos dos eleitores, a combater as taxas crescentes de abstenção e a retirar aos directórios partidários o monopólio da escolha dos representantes políticos; é indispensável redimensionar a despesa do Estado, adaptar a carga fiscal à capacidade contributiva dos portugueses e reequilibrar a relação entre quem tem o poder de cobrar impostos e quem tem o dever de os pagar; é essencial celebrar um novo contrato social, que assegure a sustentabilidade da segurança social, a protecção a família e que garanta, no futuro, a solidariedade inter-geracional.

11. Faz sentido regionalizar o país?

Faz sentido descentralizar o regime e aproximar os decisores das regiões onde as decisões têm impacto; é urgente combater, com políticas sérias e integradas, o despovoamento do interior, designadamente através de um choque fiscal que discrimine positivamente quem decide viver ou investir fora dos grandes centros urbanos; reforçar o investimento e a proximidade dos serviços públicos essenciais e deslocalizar a produção de bens e serviços que, pelo seu carácter altamente tecnológico, especializado ou diferenciado, podem ser prestados, sem prejuízo para o utente, a partir das regiões mais desfavorecidas.

Antes de fazermos este caminho – abundantemente testado e com resultados indiscutíveis - a regionalização não passa de uma perigosa fuga para a frente que, uma vez trilhada, ninguém sabe onde nos conduz.

12. Concorda com a delação premiada, ou colaboração premiada?

Tenho defendido que, na criminalidade financeira organizada, a par com o que sucede com o tráfico de estupefacientes, a pena do agente pode ser atenuada quando este colabore efectivamente com os órgãos de investigação na recolha de provas, captura e identificação de outros agentes.

13. A despenalização da eutanásia deve ser referendada?

As questões desta natureza não devem ser resolvidas por recurso a referendo. Seja como for, o nosso combate é o da defesa intransigente da vida humana e, especialmente nesta matéria, a dos mais débeis e dos que sofrem. O caminho é o de apostar numa rede capilar de cuidados paliativos que chegue a efectivamente a todos e que garanta o conforto de quem está doente. A solução tem de ser cuidar das pessoas, e não matar o problema.

14. O casamento entre pessoas do mesmo sexo deve ser permitido?

O casamento entre pessoas do mesmo sexo já é permitido, pelo que a questão perdeu actualidade. Teria preferido, contudo, que a regulação jurídica da união entre homossexuais tivesse outra designação.

15. O aborto deve voltar a ser criminalizado?

O aborto, fora dos casos previstos na lei, continua - e bem - a ser crime. Se a pergunta é se passámos a concordar com o facto de o Estado promover a liberalização total da interrupção voluntária da gravidez até às 10 semanas, a pedido exclusivo da Mãe, independentemente de quaisquer circunstâncias, não, não passámos. Se a resposta a este problema é o encarceramento das mulheres que a ela recorrem, é também evidente que não. A visão humanista que temos do problema reclama do Estado as soluções e os apoios que mitiguem as dificuldades das mulheres, permitindo-lhes optar pela maternidade em lugar do aborto.

16. Admite fazer acordos, pré ou pós eleitorais, com o Chega?

Os partidos à direita do PS têm de ter a capacidade de apresentar aos eleitores soluções de compromisso que lhes permitam derrotar a esquerda e isso, naturalmente, implica capacidade de diálogo e vontade de estabelecer pontes. Não creio que esse debate deva excluir nenhum partido do espaço da direita, e percebo mal por que haveria de causar estranheza um qualquer entendimento entre o CDS e o Chega quando ninguém estranha que o PS governe, através de acordos de incidência parlamentar, com o PCP e BE.