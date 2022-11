Surpresas da direção de Rui Rio em risco de sair

Sangue fresco precisa-se. Rui Rio vai renovar a direção social-democrata com um dado em mente: será preciso mais músculo político para enfrentar os próximos dois anos de mandato, absolutamente decisivos para as aspirações do líder social-democrata, que sempre entendeu as autárquicas de 2021 como o ponto de viragem para o PSD. Para já, as futuras composições da Comissão Permanente (onde têm assento os vice-presidentes e o secretário-geral do partido) e da Comissão Política nacional (direção alargada) estão no segredo dos deuses. “Rui Rio não fez convites, nem tratou disso. Neste momento, nem às paredes confessa”, comenta com o Expresso fonte próxima do líder.

Na linha da frente dos remodeláveis está a vice-presidente Elina Fraga. A ex-bastonária da Ordem dos Advogados foi uma aposta de Rio (muito polémica, por sinal, depois das críticas que fez à ex-ministra Paula Teixeira da Cruz e ao Governo de Passos Coelho), mas terá acusado o desgaste destes dois anos, sem deixar uma marca evidente no núcleo duro. O mais certo é estar de saída. Ouvida pelo Expresso, a própria recusou confirmar um ou outro cenário e limitou-se a resumir o tema a “mera especulação”.

