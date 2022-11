Por entre uma chuva de aplausos, Chicão responde: "Não seremos uma força de protesto bacoca"

Se as palmas fossem votos, Francisco Rodrigues dos Santos já teria ganho o congresso. O presidente da ‘jota’ fez o discurso mais inflamado até aqui, com uma chuva constante de aplausos a pontuar cada promessa de rutura. A sua candidatura, lembrou, “não é sucessora de coisa nenhuma” - e não se defende com recurso a “fontes anónimas na imprensa”, atirou aos seus rivais.

Com o intensificar dos ataques entre as tropas de cada candidato, o presidente da ‘jota’ tem insistido que está a ser alvo de “assassinatos de caráter” perpetrados por comentadores políticos e por notícias que surgem de “fontes anónimas”. Desta vez, foi mais longe e apontou mesmo a responsabilidade por essas notícias aos adversários: “Nós damos a cara, e pelos vistos [nos discursos anteriores], as fontes anónimas tiveram uma assinatura”. Para a imprensa, outra farpa: o partido que quer construir não precisa de “mediação” para chegar aos eleitores (pressuposto de uma comunicação direta mais baseada nas redes sociais?)

Boa parte do discurso do presidente da JP foi feito em contraponto com João Almeida, o seu principal rival: a candidatura de ‘Chicão’ “não tem padrinhos, não tem donos nem é sucessora de coisa nenhuma” e a sua moção “não é de justificações, mas de soluções” (uma farpa direta ao candidato a quem tem colado o rótulo da continuidade). Também foi em resposta a João Almeida - que não queria o partido reduzido a uma "caricatura" - que recusou ser "uma força de protesto bacoca": "Não seremos o Bloco de Esquerda da direita", afirmou.

Foi, aliás contra a continuidade dos tempos de Cristas que decidiu falar, carregando nos ataques à anterior liderança: o ‘jota’ não quer fazer do partido “uma loja de conveniências” ou um “objeto político não identificado”; um “produto de contrafação” ou um “partido de meias tintas”. E, se tem acusado a ala mais liberal de querer agradar à esquerda, desta vez frisou: “Para eles, ultraconservadores, reacionários, radicais somos todos. Quando o combate aperta, até fascistas somos todos!”.

Passando em revista as bandeiras que escolheu - da revisão do sistema eleitoral ao combate à corrupção -, aproveitou para deixar duas notas finais sobre o papel que desempenhará se for eleito: por um lado, como o Expresso já tinha noticiado, não quer ser deputado, fazendo das “ruas” o seu “escritório” (falta saber se, nesse cenário, Cecília Meireles, primeira eleita pelo Porto, quererá continuar). Por outro, as autárquicas serão um objetivo em que apostará forte, com a meta de conquistar mais câmaras para o CDS.

No final, aplausos e gritos da parte dos congressistas - ao estilo dos discursos que fazia, e das reações com que contava, quando era 'só' presidente da JP. Da parte do candidato, lágrimas. A receção ao ‘jota’ que quer romper com o portismo foi inegavelmente calorosa.