Nuno Melo não será candidato e avisa que não apoiará quem promover "divisionismos"

Nuno Melo não será mesmo candidato à liderança do CDS. Existia alguma expectativa nos bastidores do partido sobre uma eventual candidatura surpresa, mas, em declarações ao Expresso, o eurodeputado garantiu que, por uma “questão de coerência”, não tem pretensões de se intrometer na luta para a sucessão de Assunção Cristas - Melo sempre entendeu que o próximo líder do partido, seja ele quem for, deve ser deputado à Assembleia da República.

Para o eurodeputado, aliás, a corrida está resumida a João Almeida e a Francisco Rodrigues dos Santos. Resta saber quem apoiará nesta corrida. O único que goza do estatuto de deputado, e que há mais tempo acompanha Melo nos corredores do CDS, é João Almeida. Ainda assim, o eurodeputado não se compromete: até ao final do dia, “dará uma indicação” sobre o seu sentido de voto, mas se os apoiantes de João Almeida e de Francisco Rodrigues dos Santos insistirem num discurso de divisionismo, Melo afasta-se. “[Nesse cenário], não apoiarei ninguém”.

Reconhecendo que os dois fizeram “discursos belíssimos” e que Francisco Rodrigues dos Santos acabou por recolher a maior ovação da manhã, Nuno Melo não deu o conclave como fechado. “O ruído nem sempre tem uma relação com o apoio… Este congresso será decidido pela maioria silenciosa”, disse.