João Almeida recusa ser “mais do mesmo” e atira forte a Chicão: “Não deve haver controleiros nem pressões no CDS”

Foram semanas de ataques mais ou menos indiretos entre candidaturas que culminaram num discurso inflamado e cheio de energia. João Almeida, o primeiro dos principais candidatos a discursar, subiu motivado ao palco do congresso, com respostas a todas as críticas de que é alvo e ataques diretos ao presumível rival: Francisco Rodrigues dos Santos.

Quanto mais se intensificavam as respostas ao jota, mais palmas ia conquistando. E as críticas não foram poucas nem tímidas. Assumindo o confronto direto, Almeida subiu o tom: “Não vamos ser a direita que encaixa na caricatura que a esquerda faz de nós”. A seguir, pegou em todas as críticas que são apontadas a Rodrigues dos Santos e disparou que quer um partido “sem controleiros, sem pressões, sem messianismos, sem coação e sem ameaças”. Não quer um partido “de unanimismos” nem com “seguidores” em vez de militantes. Os recados, muitos, estavam dados e entusiasmaram os seus apoiantes.

Mas se há rótulo que se tem colado à pele do candidato, que foi porta-voz da direção de Assunção Cristas, é o de candidato da continuidade - e João Almeida sabe-o. Por isso mesmo, dedicou-se a tentar desfazer essa ideia, levando para o discurso uma promessa já noticiada pelo Expresso: a de renovar, em dois terços, todos os órgãos nacionais eleitos em congresso. É assim que pretende frisar que não é “o candidato do mais do mesmo”.

“Se acham que vim para fazer igual, não votem em mim. Se acham que eu estou para fazer com os mesmos, se acham que não vamos mudar de vida, não votem em mim. Estão enganados, porque estão a escolher com pressupostos errados”, assegurou, garantindo que também quer apostar em “caras novas”, um dos principais argumentos da candidatura do líder da Juventude Popular. Com isto, Almeida lembrou todas as vezes em que tomou posições contra os presidentes do CDS, mantendo assim a coerência, e… nova farpa: “Não estive à espera de que as batalhas corressem mal para aparecer nessa altura”.

Uma novidade sugestiva: a propósito do apoio que o CDS deve dar a Marcelo Rebelo de Sousa ou a outro candidato, um Almeida entusiasmado garantiu que, caso seja preciso, o CDS vai ter candidato próprio - “Sei quem é e teremos esse candidato”. Estará Portas disponível para Belém?

Se não está, Almeida aproveitou para ser o primeiro a falar do e Portas, sinalizando que, mesmo sem o ex-líder falar, estará mais perto dele que dos outros.