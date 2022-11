Cristas sem ilusões na hora da despedida: “Em política nunca se pode esperar reconhecimento”

Foi há três meses que Assunção Cristas, na desastrosa noite eleitoral de outubro, anunciou que abandonaria a presidência do CDS - e, desde então, pouco falou em público, muito menos para se referir aos resultados das eleições. Este sábado em Aveiro, no congresso que elegerá o seu sucessor, dirigiu-se uma última vez aos congressistas para reconhecer que falhou, mas também para deixar um recado aos (muitos) que deixaram de a defender ou apoiar em público: “Nunca tive ilusões e sempre soube que em política nunca se pode esperar reconhecimento”.

A farpa não é de menosprezar: desde as eleições de outubro, foram muito raras as vozes que no CDS se levantaram para elogiar ou reconhecer legado à presidente demissionária. Desta vez, ao entrar no Parque de Exposições, em Aveiro, Cristas contou com uma ovação de pé - algo que não aconteceu no Parlamento, quando, durante o debate sobre o Orçamento do Estado, fez o discurso final perante a sua reduzida bancada parlamentar.

Em Aveiro, a líder dos últimos quatro anos reconheceu os seus erros - mas também fez questão de enfatizar que não esteve sozinha na definição e execução da estratégia do partido. O “caminho”, de uma oposição “aguerrida” com que o CDS esperava ocupar espaço do PSD - “era evidente que nenhum outro partido em Portugal estava interessado em fazer oposição a sério” - foi, lembrou, “sufragado em Gondomar e depois em Lamego”, os dois últimos congressos, em que a direção da Cristas teve um apoio mais do que maioritário.

Com esse apoio e o embalo dos resultados autárquicos, sobretudo em Lisboa, mas também com a experiência da geringonça - “acreditámos que o famoso voto útil poderia ter ficado no passado” - Cristas acreditava que teria condições para fazer o CDS crescer. “Cumpri o caminho traçado e a estratégia proposta, mas cumpre-me hoje reconhecer uma evidência: falhei”, admitiu aos congressistas.

Tenham os erros sido de estratégia, de comunicação ou de “avaliação das circunstâncias”, Cristas lembrou as várias batalhas travadas durante os seus anos de liderança, incluindo um recado que as tropas de João Almeida têm usado para responder à candidatura, mais conservadora de Francisco Rodrigues dos Santos: o CDS de Cristas, mais liberal, também “se bateu contra a eutanásia e as barrigas de aluguer”.

Na hora da despedida, Cristas agradeceu ao seu grupo parlamentar - em particular a Nuno Magalhães e Cecília Meireles, antigo e atual líder parlamentar - e fez avisos ao congresso, onde deseja que o debate entre as candidaturas seja “profundo, sério, leal e a olhar para o futuro”.

Quanto a Cristas, que há dois anos se autoproclamava candidata a primeira-ministra, saiu negando estar “angustiada ou desiludida”. Por um lado, porque diz saber que deu “tudo o que podia” ao CDS. Mas, por outro, porque nunca teve “ilusões” e “sempre soube” que em política não há lugar a reconhecimento. Foi assim, já com as claques dos candidatos a posicionarem-se para a discussão da sucessão, que abandonou o palco e abandonará também o Parlamento e a liderança.