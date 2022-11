Barões do CDS fazem tabu do seu voto

Com a preparação do congresso a aquecer, há um silêncio que se torna cada vez mais ensurdecedor no CDS: o dos barões. Se os congressistas quiserem orientar-se, pelo menos até ao arranque dos trabalhos, pela opinião dos senadores do partido, terão pouca sorte: quase todos estão a fazer tabu das suas opiniões e dos apoios que vão ou não declarar.

A dúvida principal prende-se com o ex-líder Paulo Portas, que não revela se vai ao congresso e muito menos quem apoia, embora fontes centristas coloquem um cenário em que apareça para o encerramento. Mas não é o único. O ex-ministro António Pires de Lima confirmou ao Expresso que estará presente por considerar a disputa “muito importante”, mas sem revelar quem apoia. António Lobo Xavier não terá, ainda, decidido como se posicio­na. Manuel Monteiro, excluído do congresso por decisão da atual direção — a sua refiliação ainda não foi aceite — não aceitou falar sobre o conclave, embora já tenha oferecido o seu apoio a Francisco Rodrigues dos Santos. Só Luís Nobre Guedes decidiu juntar-se às fileiras de Filipe Lobo d’Ávila, fazendo na RTP uma sugestão que já apontava ao futuro: para o ex-ministro, deve haver uma solução tripla em que Ávila assuma a presidência do partido, tendo como únicos vices João Almeida e Francisco Rodrigues dos Santos. Só assim, acredita, o CDS sairá desta “situação absolutamente aflitiva”.

