Ávila defende mudanças sem dissidências e confirma que quer Cristas em Lisboa

O discurso do candidato Filipe Lobo d’Ávila serviu para reforçar a narrativa de “coerência” que tem marcado a sua candidatura. O facto de ser o único candidato, de entre os mais fortes, que se mostrou frontalmente em desacordo com a estratégia seguida pela anterior direção, é o grande trunfo em que Ávila aposta, esperando assim colher votos insatisfeitos com o atual rumo do partido.

Tendo chegado a abdicar do seu mandato como deputado durante a era de Cristas, Ávila é também, insiste, o que com mais propriedade pode dizer ao partido “eu bem te avisei” - e com isso reclamar agora o seu direito a ser a alternativa. Foi nesse discurso que apostou, apresentando como eixos da sua candidatura uma “coerência sem cedências” e de uma “divergência sem dissidências e sem abandono” - e dando, desde logo, um sinal disso mesmo: se for presidente, Lobo d'Ávila convidará Assunção Cristas a repetir a candidatura autárquica em Lisboa.

O facto de ser o candidato que tem vias abertas para conversar com os adversários, podendo assim mais facilmente chegar a entendimentos, é outro argumento a favor de Ávila (já foi sugerida, aliás, uma solução em que coloque Ávila como presidente e Almeida e Chicão como vices). O problema é que a lógica tem um lado B: se os outros dois rivais, mais agressivos, forem considerados as alternativas reais, Ávila perderá votos para o fenómeno do voto útil - e por isso fez questão de garantir: “Sim, vou a votos”.

Foi, por isso, enfatizando a sua “liberdade” - “não há notáveis nesta sala ou fora dela que nos condicionem” - que Ávila pediu a “mudança que é necessária e que já tarda”. Com farpas à liderança anterior: “Sem cargos, sem avenças, sem dependências”. A esperança é que esta espécie de terceira via, mais moderada nos ataques e sóbria no tom, convença os congressistas - sendo certo que se não vencer Ávila terá uma posição relevante nas negociações com os rivais.