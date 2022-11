Assembleia do Livre convoca reunião extraordinária para segunda-feira

A Assembleia do Livre convocou uma reunião extraordinária para a próxima segunda-feira, dia 27, para discutir a retirada da confiança política à deputada única, confirmou ao Expresso fonte daquele órgão.

A reunião está agendada para as 20h, de acordo com a mesma fonte. O objetivo é acelerar o processo que deverá conduzir à perda da representação parlamentar do Livre, tal como defenderam alguns membros dos novos órgãos eleitos durante o IX Congresso do partido, que decorreu na semana passada em Lisboa.

Na reunião magna, o fundador do Livre, Rui Tavares, considerou que este assunto deve ser tratado com a "brevidade possível" e a "justiça imprescindível", enquanto o dirigente Pedro Mendonça, do Grupo de Contacto, afirmou que os novos órgãos eleitos demonstram "continuidade" e que só um "milagre" poderia evitar a retirada da confiança política a Joacine.

Com a desvinculação iminente do Livre, a deputada está já a preparar o futuro. Ainda ontem Joacine Katar Moreira defendeu durante uma reunião de um grupo de trabalho no Parlamento o alargamento dos direitos regimentais dos deputados não-inscritos e, tal como o Expresso avança este fim de semana, a deputada irá lançar um site em nome próprio para marcar a agenda política.