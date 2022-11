João Almeida promete renovar todos os órgãos do CDS

Tem sido o principal handicap apontado à candidatura de João Almeida: o rótulo de candidato da continuidade, colado por todos os seus adversários. Mas o deputado guardou um trunfo, que usará no seu discurso de hoje, para contrariar essa narrativa e provar que tem vontade de mudar o partido. Ao Expresso, Almeida confirma que irá “assumir o compromisso de renovação” com uma meta concreta: renovar em dois terços os órgãos do partido. Isto implica mexidas consideráveis nos órgãos que são eleitos em congresso, a saber: a direção do partido, a mesa do congresso, a mesa do conselho nacional, os órgãos de disciplina e fiscalização de contas e as listas para o conselho nacional. Será esta a aposta de Almeida para mostrar que, apesar de ter sido porta-voz da atual direção e de ser o candidato mais associado à era do portismo, está disposto a fazer mudanças substanciais.