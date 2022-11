Joacine prepara o futuro. Para já, vai lançar um site

Com a desvinculação do Livre no horizonte, Joacine Katar Moreira começa a preparar o seu futuro enquanto deputada não inscrita com o lançamento de um site em nome próprio. A deputada única do partido está a pedir autorização a alguns fotógrafos de jornais para poder divulgar no futuro portal as imagens em que aparece retratada, apurou o Expresso. O assessor da deputada, Rafael Esteves Martins, explica apenas que o projeto se encontra numa “fase de desenvolvimento inicial”, não tendo sido ainda decididos que conteúdos ou estrutura terá o site. A ideia será, sobretudo, marcar a agenda política, mas não está ainda definida uma data para lançamento. Depois de abertas as feridas internas, o Livre só quer fechar este capítulo. Membros do Grupo de Contacto (direção) e a assembleia-geral, eleitos para os próximos dois anos, garantem estar empenhados em “reerguer o partido”, à semelhança do que já aconteceu noutras crises.

O fundador, Rui Tavares, ree­leito membro da assembleia, diz ao Expresso acreditar que a base eleitoral do partido continua a confiar num projeto “sério” e com “ideias e conteúdo”. “É preciso ter confiança nos próximos órgãos, mas espero que a assembleia tome uma decisão com a brevidade necessária e a justiça imprescindível. Porque o país e a nossa base eleitoral até têm sido muito compreensivos com o Livre e estão a conseguir dissociar de certa forma as polémicas da essência do partido”, declara Rui Tavares. Já o dirigente Pedro Mendonça, do Grupo de Contacto, reitera que os novos órgãos eleitos demonstram “continuidade” e que em breve a nova assembleia deverá decidir o afastamento de Joacine Katar Moreira do Livre.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.