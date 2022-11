Joacine defende mais direitos para deputados não inscritos. Pureza pergunta se é “antecipação de alguma coisa”

A deputada única do Livre, Joacine Katar Moreira, defendeu esta sexta-feira o alargamento dos direitos regimentais dos deputados não inscritos em partidos, durante uma reunião do grupo de trabalho para racionalizar os votos objeto de deliberação em plenário parlamentar.

Joacine Katar Moreira assumiu esta posição já no final da reunião, quando estava em discussão uma proposta que partiu do deputado da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, sobre a possibilidade de um voto subir diretamente a plenário se fosse subscrito por mais do que um partido – uma solução depois foi afastada pelo PS e PCP.

A deputada única do Livre referiu que o Regimento da Assembleia da República, nesta questão da apresentação de votos diretamente para plenário do Parlamento, deveria contemplar os deputados não inscritos, sem qualquer ligação a partidos.

O vice-presidente da Assembleia da República e dirigente do Bloco de Esquerda José Manuel Pureza pôs toda a sala a rir quando logo a seguir perguntou: "Isso é uma antecipação de alguma coisa senhora deputada?"

"Antecipação nenhuma senhor deputado, é uma hipótese", argumentou Joacine Katar Moreira, que tem protagonizado divergências públicas com dirigentes do Livre, cuja nova Assembleia eleita no passado fim de semana no IX Congresso do partido deverá decidir em breve a retirada da confiança política à deputada.