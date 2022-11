CDS. A bica que azedou e o segredo de ‘Zezinha’: os momentos mais épicos em 45 anos de congressos

O congresso que vai reunir mais de mil delegados do CDS já a partir de sábado, em Aveiro, será o primeiro em treze anos a colocar em causa o portismo - e o primeiro a decorrer depois do desastre eleitoral que em outubro fez mirrar a bancada parlamentar do CDS. São dois, de muitos, motivos para que o conclave seja decisivo - e dois, de muitos, motivos para que os ânimos estejam exaltados, com as trocas de acusações entre candidaturas a subirem progressivamente de tom.

