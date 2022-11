Ventura vai ser recebido com honras VIP no Palácio da Bolsa no Porto

O líder e deputado único do Chega vai ser recebido, no sábado, ao final da tarde, por Nuno Botelho no Palácio da Bolsa, sede da Associação Comercial do Porto. O presidente da mais antiga associação empresarial do país revelou ao Expresso que a audiência foi pedida por André Ventura, que se desloca ao Porto no âmbito de uma ação de mobilização junto de militantes e simpatizantes do partido que elegeu pela primeira vez um deputado nas legislativas de outubro.

Nuno Botelho afirma que vai receber Ventura com “a dignidade com que se acolhe no Porto todos os deputados da nação”, sem “estados de alma” partidários. “Tenho gosto em receber qualquer deputado que queira debater comigo os problemas da cidade do Porto e da região”, diz Nuno Botelho, frisando que como líder da associação comercial portuense tem a obrigação de manter “relações cordiais” com os representantes partidários com assento parlamentar. Durante o encontro, Ventura vai assinar o livro de honra da associação, fundada em 1834, “um ato protocolar normal”, segundo Nuno Botelho.

Ao Expresso, o deputado do Chega explica que a reunião com a Associação Comercial do Porto serve para debater alguns dos problemas mais prementes dos empresários da região norte do país, sublinhando que para o partido “não é apenas o tecido empresarial de Lisboa que conta e que é importante e merecedor da atenção”. “Além da exposição das dificuldades e dos obstáculos com que os empresários se veem confrontados no seu dia a dia, esta reunião pretende também ser uma forma de parceria, uma vez que os empresários vão apresentar os seus problemas, que ouvirei atentamente, podendo, inclusive, fazer verter nas propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2020 algumas destas preocupações”, acrescenta André Ventura.

Após o encontro no Palácio da Bolsa, André Ventura vai jantar no vizinho Mercado Ferreira Borges com cerca de 400 apoiantes do partido. Para presidir à distrital portuense, o líder do Chega convidou Jorge Pires, presidente da Associação Pediátrica Oncológica do Hospital do Hospital São João (APOHSJ), o principal rosto da luta pela construção da ala pediátrica do maior centro hospitalar do norte do país.

Ao Expresso, o porta-voz dos pais das crianças com doença oncológica tratadas e internadas durante quase 10 anos em contentores diz que aceitou o desafio de Ventura por se “rever” nos valores fundamentais do Chega: “Tal como o André, sou uma pessoa de direita, defendo o valor da família como base da sociedade e sou contra o aborto e a eutanásia”, confessa Jorge Pires, frisando que aceita “com vontade e orgulho” ser o representante do Chega na região do Porto.

“O país mais conservador está fora de Lisboa, em espacial no norte, e é preciso dar-lhe voz”, defende o líder da APOHSP, que, em meados do ano passado, advertiu o Governo que “a luta dos pais só terminaria quando fosse concluída a construção” da nova ala pediátrica do São João, obra cujo estaleiro arrancou em outubro, em cima das eleições legislativas. Comercial de profissão, Jorge Pires debuta na militância partidária aos 48 anos, “empenhado” a fazer política de causas “sem receber nada em troca”. Lembra que no auge da luta pela prometida e adiada construção do novo centro pediátrico do São João foi titulado “populista”, ferrete que afirma não o incomodar: “Sem este movimento popular, a ala pediátrica teria sido esquecida pelo poder central, como são deixados sucessivamente para trás outros problemas do Porto e do norte”.

Jorge Pires refere que, em menos de uma semana, o jantar de subscrição aberta contou com a adesão “transversal” de centenas de pessoas, com idades que vão dos 16 aos 80 anos. Cada comensal contribui no mínimo com €1,5 para a compra de um equipamento médico para a oncologia pediátrica do Hospital de São João. A organização do evento conta ainda com a participação de de José Lourenço, convidado por André Ventura para vice-presidente da comissão politica do Chega, e que será também vice-presidente da distrital do Porto.

De acordo com Jorge Pires, José Lourenço terá como seu convidado o cônsul honorário de Portugal na Flórida, Caesar DePaço, “filantropo apartidário que irá doar para a causa uma quantia equivalente à angariada pelos participantes”.

