Críticos avisam: Bloco deve chumbar orçamento se PS mantiver “arrogância”

A viabilização do Orçamento do Estado pelo Bloco de Esquerda corre o risco de ser “gratuita” e de trazer consigo a “diminuição” da esquerda. Os avisos são deixados pelo movimento Convergência, criado por um grupo de críticos internos do partido que temem que, se o Bloco mantiver a posição que assumiu na votação na generalidade - a abstenção -, o partido saia enfraquecido e subalternizado face ao PS.

A preocupação tem a ver com a alteração da postura dos socialistas face ao Bloco de Esquerda. Com a 'geringonça' morta, argumentam os críticos, o partido de Catarina Martins terá de optar por uma posição de força e assegurar que consegue ganhos concretos, por exemplo, relativamente às questões laborais, na negociação da especialidade que agora decorre. Caso contrário, corre o risco de o PS se aproveitar da impressão de “continuidade” da solução da legislatura anterior, capitalizando com as perdas dos partidos à sua esquerda.

Em comunicado, o grupo, que inclui ex-deputados como Pedro Soares ou Carlos Matias, faz o ponto de situação. Depois de o Bloco - juntamente com PCP, Livre, PAN e PSD-Madeira -, se ter abstido e permitido que o Orçamento passasse, o que tem decorrido é “uma fase de apresentação de propostas na especialidade que não têm obtido por parte do Governo quaisquer sinais de abertura”: “Para quem eventualmente pudesse ter dúvidas, o comportamento do PS no processo OE2020 tornou evidente que o ciclo político mudou”.

Ou seja, com a 'geringonça' enterrada, uma solução parecida ainda que sem acordos formais entre os partidos “só será viável com a subalternização da esquerda”. E, com um programa do PS que se centra no objetivo das contas certas e um Orçamento cujo principal mérito é o do excedente orçamental, “rompe-se com os acordos da legislatura anterior”.

Feito este diagnóstico, a conclusão, para estes bloquistas, é uma de duas: ou o Bloco consegue fazer valer uma posição de força, incluindo na versão final do Orçamento “marcas estruturais de esquerda” traduzidas numa revisão das leis laborais, assim como uma “atualização salarial digna” para os funcionários públicos, um aumento extraordinário das pensões (já garantido, ainda que para o Bloco seja curto), uma redução da idade da reforma para os trabalhadores por turnos, o reestabelecimento dos escalões do IRS, o fortalecimento do SNS, etc; ou, caso contrário, uma viabilização será “gratuita” e “diminuirá” a esquerda, não devendo o Bloco aceitar um Orçamento em que o PS “arrogante” apenas cede “migalhas”.

“A chantagem de uma crise política, que é a negação do diálogo, só poderá reforçar a determinação da esquerda em não ser capturada. O PR não pode dissolver o Parlamento até 2021, qualquer solução terá de ser encontrada no atual quadro parlamentar”, remata o comunicado.

O processo de negociação deste Orçamento tem, aliás, servido de argumento aos críticos da direção de Catarina Martins: com o Bloco a propor um acordo escrito com o PS e a viabilizar, depois, o Orçamento na generalidade, ficou reforçada a tese dos bloquistas que se dizem “desconfortáveis” com as recentes opções do partido. Em dezembro, cerca de 200 militantes e simpatizantes, muitos associados à corrente interna Via Esquerda, deslocaram-se a Lisboa para um encontro do Convergência de onde saiu um manifesto e uma “articulação nacional”, assim como a promessa da apresentação de uma moção na próxima convenção do partido, que acontecerá ainda este ano.