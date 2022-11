Teve “algumas tentações” de voltar à política. Agora Pedroso sai mas nega “rutura” com António Costa

Foi arrancado da vida política quando estava em ascensão e muitos o davam como um futuro líder para o PS. Agora saiu do partido, mesmo assumindo que teve, durante os últimos anos, “algumas tentações de voltar à política”. A história de Paulo Pedroso e o fim da sua vida partidária têm estado esta semana nas páginas dos jornais. Também por isso - e por muitas perguntas que tem recebido - quis pôr água na fervura e esclarecer que sai do PS mas que vai andar por aí em “intervenções cívicas” que não passam por qualquer outro partido.

“Não entrei em rutura com o líder do PS nem em divergência ideológica global com o partido”, começa por dizer, lamentando que as notícias sobre a sua saída tenham criado um “facto político” por causa de “diferenças de opinião”, escreveu na sua página do Facebook. "Tenho diferenças de opinião, como no caso da relação do partido com os sindicatos - e é sabido em que quadrante do PS me posicionei sempre", acrescenta.

No seio do PS, há algumas semanas que as movimentações de Pedroso têm levantado dúvidas sobre o que se preparava para fazer, depois de fazer mudanças nas suas redes sociais e ter passado a escrever crónicas no DN e na TSF. É também para eles que fala. Quis sossegá-los: “Antes tinha virado uma página, agora atravessei uma ponte para outro tipo de intervenção cívica. Nada mais, para alívio de alguns e desilusão de outros”, escreveu.

No início dos anos 2000, depois de uma ascensão de secretário de Estado a ministro, ainda bastante jovem, era uma das caras mais visíveis dos socialistas. Com o fim do Governo de Guterres e a passagem para a oposição, Pedroso, enquanto deputado, era uma das vozes mais ouvidas na oposição e era, também por isso, uma aposta de muitos para o futuro do partido. A detenção durante meses no âmbito do caso Casa Pia, de que nunca viria a ser acusado, destruiu-lhe a carreira política e levou-o a desaparecer dos palcos. Em 2018 conheceu a sentença do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos a condenar o Estado português a pagar-lhe uma indemnização pelo processo que lhe foi movido pela Justiça sem nunca ter sido acusado. “Os argumentos usados para justificar a sua detenção não eram relevantes ou suficientes”, lia-se na sentença. Se a marca judicial fechou, a imagem na opinião pública não voltaria à estaca zero.

As aspirações dentro do partido ficaram pelo caminho, como o lamenta nesse post, e transfere agora a sua opinião para o espaço público para "tornar mais radical o virar de página em relação à política partidária" que fez, diz, "há alguns anos".

Foi nesse ano nomeado pelo ministro das Finanças para administrador do Banco Mundial e sairá desta instituição no final do mandato, a 15 de fevereiro. Apesar do corte, garante, não sai da família política para ir para outra: “Fui, sou e serei um socialista democrático, não estou em trânsito para qualquer outro espaço político nem desconfortável com este espaço”.