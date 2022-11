Poiares Maduro propõe primárias no PSD (para diminuir a influência dos caciques)

Miguel Poiares Maduro, António Leitão Amaro, Duarte Marques, Lídia Pereira e Carlos Coelho vão levar ao Congresso do PSD uma moção setorial onde propõem, entre outros aspetos, primárias abertas para a definição do próximo líder social-democrata.

O modelo seria uma solução intermédia entre aquela que foi adotada pelo PS no duelo António Costa-António José Seguro e aquele que é seguido pelo Livre. O objetivo é expandir o universo eleitoral do PSD para 1,5 a 2 milhões de potenciais sociais-democratas (militantes, eleitores e simpatizantes), aumentar a militância em 50% e diminuir a influência dos caciques locais, salvaguardando, mesmo assim, o respeito pelos valores e identidade do partido.

A ser aprovada, esta moção implicaria uma alteração da lei dos partidos políticos para permitir a utilização dos cadernos eleitorais do Estado. Assim, e para impedir qualquer manipulação do processo eleitoral, qualquer pessoa que participasse neste ato eleitoral estaria limitada por 5 ou 8 anos a participar nas eleições internas de outro partido.

“Essas primárias abertas deveriam ser precedidas de um congresso do partido onde seriam escolhidos as/os candidatas(os) às mesmas através da votação entre as respectivas moções globais (...). Para poder ser candidata(o) nas primárias, a respectiva moção global teria de ter uma votação mínima de 20% no congresso. Os candidatos seleccionados para as primárias abertas teriam direito a financiamento para a sua campanha. Se apenas uma moção global superasse os 20% de votos, o congresso procederia à eleição do próprio líder”, explicam ainda os primeiros subscritores do texto.

“Este parece-nos o melhor método possível, porque garante uma grande abertura, mas regulada e segura”, explica ao Expresso António Leitão Amaro, ex-deputado e um dos subscritores da moção. “Acabariam os problemas dos pagamentos de quotas, das lealdades locais e da arregimentação de votos”, argumenta.

Comissão de ética interna

Os subscritores da moção defendem ainda que “o PSD deve criar o seu próprio sistema de controlo ético e de integridade, atribuindo tal função a uma Comissão de Ética composta por militantes e, eventualmente, independentes que gozem da mais elevada reputação e credibilidade pelo seu percurso político e/ou profissional”, com o objetivo de fazer um “processo de verificação de integridade de candidatos” a deputados, eurodeputados e autarcas.

A mesma exigência de escrutínio, entendem os autores, devia ser aplicada a todos os detentores de altos cargos públicos e políticos. Nesse sentido, os subscritores da proposta defendem que o PSD deve propor a criação de uma comissão composta por antigos “presidentes dos supremos Tribunais, Tribunal Constitucional e Tribunal de Contas” capaz de avaliar, com isenção e autonomia, todos os casos de ética e lealdade duvidosas. Ao mesmo tempo, o PSD deve propor também um diploma que impeça “as nomeações familiares diretas ou indiretas (cruzadas) e avance para o reforço da CRESAP e das suas competências”.

Criar uma Academia Política

Para obrigar os partidos a fazerem formação política, os subscritores querem alterar a Lei de Financiamento dos Partidos para que todos assumam a “obrigação de afetar pelo menos 20% do seu orçamento (de despesa corrente) a despesas com formação política e com o funcionamento das estruturas e atividades de estudo e produção de propostas de políticas públicas”.

No PSD, os cinco proponentes querem “criar uma Academia Política permanente e profissionalizada”, além de reforçarem o papel das iniciativas de formação de jovens quadros já existentes, como o é o caso da Universidade de Verão da JSD.

“Não somos a favor, nem contra ninguém”

António Leitão Amaro esteve com Luís Montenegro. A jovem eurodeputada Lídia Pereira, número dois nas últimas eleições, esteve com Rui Rio. Os restantes - Miguel Poiares Maduro (ex-ministro de Passos Coelho), Duarte Marques (deputado) e Carlos Coelho (ex-eurodeputado) - mantiveram-se neutros.

Ao Expresso, Leitão Amaro garante que não existiu a preocupação de garantir esta representatividade de forma a não contaminar o debate em torno da moção. “Não somos nem a favor, nem contra a ninguém”, sublinha. “É um contributo para o partido que, com venho defendendo, deve construir a sua unidade na pluralidade”.

[Texto atualizado às 15h14]