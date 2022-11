Orçamento. Bloco quer integração dos precários do Estado resolvida até março

É um problema que se arrasta há anos e que levou parte dos precários do Estado a entregar, esta semana, uma caixa de Cerebrum Forte à ministra do Trabalho Solidariedade e Segurança Social (para evitar “lapsos de memória”). Agora, o Bloco de Esquerda propõe resolver a prometida integração de precários no Estado já neste Orçamento, acabando com todos os vínculos deste género até março.

