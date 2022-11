Ana Gomes candidata a Belém? António Costa: “Isso são comentários que eu não faço”

António Costa não comenta a hipótese de Ana Gomes se candidatar à Presidência da República, lançada esta quarta-feira pelo socialista Francisco Assis, num espaço de comentário na Renascença.

"Isso são comentários que eu não faço”, afirmou, no âmbito de uma visita às novas instalações da empresa Hovione, em Loures. O primeiro-ministro tinha acabado de responder a várias perguntas sobre o caso Luanda Leaks e sobre a luz verde dada pela Agência Portuguesa do Ambiente à instalação do Aeroporto do Montijo.

Francisco Assis, ex-líder parlamentar do PS e eurodeputado, considera que “não há personalidade em melhores condições do que Ana Gomes para ser candidata à Presidência da República”.

“Acho que era bom que a esquerda democrática tivesse um candidato. Se ela se candidatar eu seguramente vou apoiá-la", declarou.

Em declarações ao Expresso, esta sexta-feira, a própria Ana Gomes considerou que o PS "deve ter um candidato que defenda os seus pontos de vista, os pontos de vista da esquerda". Para além disso, referiu que não tem "dúvida nenhuma de que Marcelo se recandidata e que vai ganhar".