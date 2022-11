Rui Tavares sobre Joacine: “Senti a vergonha alheia dos outros”

Joacine Katar-Moreira tinha tudo para ser uma “deputada brilhante”, mas rompeu com o Livre. Por isso, não há reconciliação possível. Após ter sido eleita, “rapidamente cessou contactos [com o grupo de contacto do partido], ainda antes do voto da Palestina. Hoje sabe-se, portanto pode-se dizer, porque isso está nas resoluções da assembleia”, diz Rui Tavares, fundador do Livre, em entrevista ao “Diário de Notícias” e à “TSF” esta terça-feira.

“Há um um erro de comportamento pós-eleitoral por parte da Joacine, de atitude em relação aos eleitores, de atitude em relação ao partido, e essa atitude também conta porque ela também é política. Tudo é política. Uma atitude de um partido libertário, da esquerda libertária, não pode ser uma atitude autoritária. A atitude de um partido antipopulista não pode ser uma atitude populista”, aponta o historiador.

Joacine pode até ter um futuro político, mas não será no Livre. “Chega a um ponto em que se não são cumpridos os compromissos com o partido, o partido tem de dizer que não há confiança”, diz Tavares.

Quando assistiu ao discurso de Joacine de “é mentira, é mentira”, Tavares confessa ter sentido “vergonha alheia dos outros”. “Senti que as pessoas que estavam a ver aquilo estavam incomodadas e incomodadas connosco, com o Livre, comigo também. Às vezes - já deve ter acontecido a todos na vida - podemos ser motivo da vergonha alheia dos outros, mas inconscientemente, porque dançamos mal, porque rimo-nos de uma maneira caricata. Naquele congresso, naquele momento em que aquilo se estava a passar, e ainda sem ter noção de como é que ia passar nas câmaras, saber que as pessoas que estivessem a ver aquilo iam ter vergonha alheia pelo Livre, pelo partido e ter consciência disso... é duro quando se fez um partido”, diz.

Para o fundador do Livre, não há nenhum cenário futuro que se cônjuge, no qual a deputada continue a representar o partido. Desde novembro, data da abstenção polémica quanto à Palestina, a confiança ficou minada.

“O momento para se fazer essa pergunta que acabaram de fazer é em novembro, quando a assembleia do partido, unanimemente, disse: "Relembramos que os compromissos para se exercer o mandato em nome do Livre são estes: exigência na atitude, na postura, na responsabilidade, na forma de responder às perguntas dos eleitores, dos jornalistas e dos próprios camaradas de partido". Portanto, quando não se cumpre o que está nessa resolução, é a própria pessoa que está a prescindir da confiança que nela foi depositada. Entretanto, ocorreu isto, não para a sociedade em geral, é verdade que as entrevistas mais bombásticas, mais incendiárias, aquelas questões do "fui eleita sozinha" e por aí afora, atenuaram-se a partir dessa altura, mas dentro da assembleia as coisas continuaram a não correr bem, para ser eufemístico. E a não serem dadas respostas básicas - foi dentro de um órgão, não vou detalhar - que são necessárias para que os camaradas do partido sintam a segurança de depois poder defender [a sua representante]”, atira.

Ainda na mesma entrevista, Rui Tavares confirma que vai defender em assembleia que o Livre retire a confiança política a Joacine.

“Concordo com o grupo de contacto, porque as cedências de parte a parte significam em geral que há erros dos dois lados. Isso significaria que chamar mentirosa à assembleia, um órgão do partido, fazê-lo em público, e daquela maneira e com aquela agressividade, seria equivalente a qualquer um de nós, eu, que faço parte da assembleia e que, portanto, também fui chamado mentiroso, ter dito: "Bem, uma coisa são os decibéis, outra coisa é ter dito o facto que não é verdadeiro é X ou Y." O que não foi feito. Dá para perceber, não só a diferença de tom como a diferença de segurança com que se fala, com que se alega mentiras e com que se diz que se está na posse de factos. Certamente, não estamos numa situação de cedências de parte a parte; nem do ponto de vista dos factos nem do ponto de vista político”, atira.