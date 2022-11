No debate do CDS, falou-se sobretudo de passado (e de uma vaca leiteira)

“A tática é velha: não há nada como não deixar falar do futuro, falando do passado”. A frase é de João Almeida e foi dita diante dos outros candidatos à liderança do CDS, que se juntaram esta segunda-feira à mesma mesa, na RTP3, para um debate a cinco. E ajuda a resumir boa parte do que foi este confronto, assim como a definir o posicionamento dos candidatos: são quatro a reclamar mudanças de rumo e a apontar responsabilidades sobre o passado e um a justificar-se e a pedir para falar, em vez disso, de futuro.

As responsabilidades que cada candidato assumiu até agora no partido definiram, por isso, muito do que foi esta discussão. João Almeida foi o candidato mais vezes isolado, uma vez que é porta-voz da atual direção e o único que é deputado (Filipe Lobo d’Ávila também tinha lugar no Parlamento e renunciou devido às divergências com Assunção Cristas; Francisco Rodrigues dos Santos é presidente da Juventude Popular; Abel Matos Santos lidera a Tendência Esperança em Movimento; e Carlos Meira foi presidente da concelhia de Viana do Castelo). E foi, por isso, o que se viu obrigado a responder aos ataques dos restantes de cada vez que o debate aqueceu ("Sou candidato de cabeça levantada", assegurou).

Foi o que aconteceu perante as repetidas críticas do quase desconhecido Carlos Meira, um candidato de protesto que, como o próprio referiu, vem do Alto Minho e trabalha no setor agrícola. Meira passou a maior parte do debate a confrontar Almeida, enquanto porta-voz do partido, com questões polémicas como o processo de despedimento de funcionários no CDS ou a venda, com contornos pouco claros, de uma sede no Porto. Uma série de críticas a que Almeida respondeu com as soluções que propõe na sua moção para regularizar as contas do partido, mas também com a vontade em falar de “futuro” e em não trazer para a “praça pública” problemas internos que podem prejudicar a imagem do CDS.

Os diagnósticos do que correu mal

Acabariam, no entanto, por ser os erros do passado e os problemas internos a dominar boa parte da discussão. Atacado por ser o único representante da linha da anterior direção - “se for continuidade de todas as direções anteriores, aceito”, defendeu-se -, João Almeida esforçou-se por apresentar as suas soluções e desfazer essa imagem. Um dos momentos mais quentes do debate aconteceu, aliás, quando referiu que tanto Francisco Rodrigues dos Santos como Abel Matos Santos ocuparam também lugares na Comissão Política do partido durante os últimos anos (por inerência, apressaram-se a corrigir, com o ‘jota’ a acusar Almeida de “desonestidade intelectual” e a assegurar que se candidata “na primeira oportunidade” que encontrou).

No que diz respeito aos erros do partido, as explicações foram diversas e muitas até coincidiram. Foi o próprio porta-voz do partido que reconheceu: o CDS “criou dúvida nos eleitores” e “não conseguiu gerar confiança suficiente” para evitar a catástrofe eleitoral de outubro. Lobo d’Ávila alargou o ângulo: o erro foi de origem, “de estratégia”, porque o partido “quis ser de tal maneira abrangente” que se “descaracterizou”. Francisco Rodrigues dos Santos disse até que no exercício deste mandato na 'jota' procurou vincar posições firmes para que o partido “não entrasse em processo de falência de identidade”.

Abel Matos Santos congratulou-se por ter “acertado em cheio” no diagnóstico que fazia, enquanto crítico acérrimo de Assunção Cristas. E Carlos Meira resumiu, num dos momentos mais caricatos do debate, o problema assim: “O CDS quis transformar isto numa vaca leiteira, dando de mamar a muita gente, com avenças. Hoje o que o CDS tem é mamite, uma infeção que têm as vacas leiteiras”.

A experiência vs a chicotada psicológica

Em resumo: fora a analogia agrícola, houve diagnósticos sobre uma dispersão, e diluição, da mensagem do partido e um desligamento em relação às bases. Um bocadinho de futuro, com bandeiras tradicionais do partido a serem recuperadas (Almeida falou da segurança e das pensões mínimas e rurais; ‘Chicão’ da prioridade à família ou da corrupção). Uma abertura genérica a entendimentos tanto com o Chega como com o PS - uma rejeição da estratégia de Cristas, que optou por uma linha de oposição dura, sem diálogo, aos socialistas. Mas, com um partido que conseguiu apenas 4,2% nas últimas eleições, é preciso falar para dentro antes de falar para fora, insistiram os candidatos mais vistos como outsiders (“Vamos aquecer isto um bocadinho. O partido não tem dono e não pode estar refém dos estados de alma de ninguém”, anunciou Matos Santos).

O que sobrou da discussão? Uma revelação de Carlos Meira, que diz ter convidado todos os candidatos menos Almeida para uma coligação num almoço em Viana do Castelo e que insiste na ideia “todas as semanas” (uma informação que provocou uma gargalhada geral e algum desconforto nos restantes candidatos, que se apressaram a demarcar-se da iniciativa, jurando a pés juntos que as respetivas moções são para levar até ao fim). E uma troca de provocações mais ou menos subtil.

De um lado, João Almeida focava a importância da “experiência”. Do outro, o jota Rodrigues dos Santos respondia com a necessidade de uma “chicotada psicológica” que produza um “efeito novidade nos eleitores”. Pelo meio, Lobo d'Ávila colava ambos à direção anterior ("és do tempo da ambição máxima" de Assunção Cristas, lembrou a Chicão). O confronto do próximo fim de semana, em Aveiro, será por aqui.