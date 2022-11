Governo tem mapa das freguesias na gaveta há dois anos

O Governo quer reverter a fusão de algumas das 1168 freguesias que se extinguiram com a “lei Relvas” em 2013, voltou a garantir a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, na passada sexta-feira.

A ministra prometeu apresentar uma proposta de lei para “trabalhar os critérios para a constituição, fusão e desagregação de freguesias”, durante uma audição parlamentar no âmbito da discussão na especialidade da proposta do Orçamento do Estado (OE) para 2020.

Esta promessa, conforme lembra o “Jornal de Negócios” esta segunda-feira, já chega tarde – e é repetida.

Em agosto de 2018 o primeiro Executivo de Costa de já tinha anunciado o mesmo projeto, embora salvaguardando que tal iniciativa só estaria pronta por altura das próximas eleições autárquicas de 2021.

Neste momento, ainda não se conhecem os critérios que serão utilizados para definir os novos limites das freguesias nem quais aquelas que poderão ser alvo dessa reorganização.

Questionado pelo “Negócios”, o gabinete de Alexandra Leitão não prestou esclarecimentos.