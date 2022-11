Santana e Avoila vão negociar OE com as Finanças

O novo líder da maior federação sindical da Administração Pública não tem dúvidas: “Os quatro anos que temos pela frente não serão fáceis” e o caminho é de “luta organizada e consequente”. O aviso fica dado para quem o quiser ouvir. Na altura em que o Governo reabriu as negociações em torno dos aumentos salariais dos funcionários públicos, Sebastião Salgado substituiu a histórica dirigente sindical Ana Avoila. Mas o discurso não abrandou. Haverá uma “linha de continui­dade”, promete Santana, que, com a sua antecessora Ana Avoila, vai integrar a equipa negociadora com o Governo para o Orçamento do Estado de 2020. E a meta para os aumentos no Estado é clara: “90 euros por mês, nem menos um cêntimo.”

Tem 36 anos, é técnico superior de diagnóstico no Hospital de São José, em Lisboa, na área de cardiopneumologia e, há oito anos, dirigente da Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública. É ainda militante do PCP, sem, por agora, ocupar qualquer cargo dirigente, mas integrado no sector da Saúde da Organização Regional de Lisboa. O facto de fazer parte, nos dois últimos mandatos, da direção daquela que é uma das maiores e mais influentes estruturas da CGTP — que representa todos os funcionários públicos do país — deu-lhe uma rodagem político-sindical invejável. Que passou, também, pela presença nas equipas negociais designadas para discutir, nas Finanças, os Orçamentos do Estado dos Governo da ‘geringonça’.

