Rui Tavares vai dar aulas em universidade dos EUA

Num momento difícil para o Livre, o fundador Rui Tavares vai ser obrigado a afastar-se para dar aulas na Universidade de Massachusetts e participar em atividades do Centro de Estudos Europeus da Universidade de Harvard neste semestre.

Ainda assim, continuará a trabalhar à distância com o partido que ajudou a fundar em 2013. “Vou continuar ligado ao Livre como sempre estive”, garante ao Expresso.

Rui Tavares é um dos candidatos para a próxima Assembleia do partido, órgão que integra atualmente, e participará nas principais reuniões por videoconferência. Além disso, vai apresentar uma moção da sua autoria este fim de semana no Congresso, defendendo a necessidade de alicerçar o partido na sua base ideológica de esquerda, europeísta e ecológica.

Sob o título “Novo Pacto Verde: Um Desafio do Livre para Portugal, a Europa e o Planeta”, o documento insiste também na importância de se criar um Novo Pacto Verde para Portugal e para a Europa com vista ao “desenvolvimento sustentável” e a “uma transformação social e económica justa”.

Com o afastamento de Tavares e a saída de Joacine, os dois rostos mais conhecidos do Livre, o partido terá que trabalhar para alcançar a mesma notoriedade que levou à eleição de um lugar no Parlamento nas legislativas. Será preciso recuperar a credibilidade e recomeçar com os olhos postos já nos próximos atos eleitorais: as regionais dos Açores e as autárquicas. O partido não descarta também alianças com as “forças de esquerda e progressistas”, ou seja, PS, BE, PCP, Verdes e PAN. Deverá passar por aí o caminho.

Artigo atualizado às 17h23