Rui Rio aposta em crise na segunda metade de 2021

Saída de Mário Centeno para o Banco de Portugal, já em julho de 2020. Congresso do PCP, dezembro de 2020. Presidenciais, janeiro de 2021. Fim da presidência portuguesa da União Europeia e eventual remodelação governamental, junho de 2021. Eleições autárquicas, outubro de 2021. Negociações para o Orçamento do Estado de 2022, no pós-autárquicas. Cereja no topo do bolo: crise governativa. Ninguém no núcleo duro de Rui Rio jura a pés juntos que a legislatura termina antes do tempo, mas é com base nesta cronologia que os homens de Rio vão preparando o assalto ao poder: o segundo semestre de 2021 será decisivo para as aspirações do PSD.

“António Costa vai estar perdido em múltiplas negociações, sem conseguir limitar a ação de PCP e Bloco, com a contestação social em crescendo, desgaste e problemas internos no Governo”, cenariza um dos mais próximos conselheiros de Rio. Ou o Governo implode, como o de António Guterres em 2001, ou acelera o processo de morte natural, como o de Cavaco Silva em 1993. “As autárquicas serão o remate final deste período”, comenta a mesma fonte.

