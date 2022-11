PSD entre Rio e Montenegro: esmagar para neutralizar ou lutar para sobreviver?

Pressões, promessas, ameaças veladas, acusações na praça pública e disputa porta a porta nos bastidores. “Valeu tudo menos arrancar olhos”, comenta, divertido, um dirigente social-democrata que assistiu ao duelo à distância própria de quem não se revê nem em Rui Rio nem em Luís Montenegro. A última semana no universo laranja teve todos os ingredientes de uma disputa interna à moda antiga agora elevada ao quadrado: pela primeira vez na história do partido, os sociais-democratas tiveram de ir a uma segunda volta para escolher o líder; e uma segunda volta significa que os exércitos de um e do outro lado sabiam, olhando para o mapa, onde falharam, o porquê de terem falhado e, sobretudo, quem lhes falhou. No domingo, ainda o país político se entretinha a discutir os resultados da primeira volta e já as duas candidaturas tinham os alvos identificados e as estratégias delineadas para crescer e neutralizar o adversário.

Ao longo da semana, Rio e Montenegro eram o reflexo do que se vivia no terreno. O incumbente acusava o challenger de oferecer lugares em troca de votos e pedia força para correr com os que lhe “infernizaram a vida” nos últimos dois anos. O challenger acusava o incumbente de aliciar os seus apoiantes com glórias futuras e convocava todos para a “última oportunidade” de derrubarem Rui Rio.

