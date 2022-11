Luís Montenegro quer vencer para fazer a ‘antigeringonça'

“Não concebo outro cenário que não seja a vitória.” A frase, dita ao Expresso uma semana antes da primeira volta, é a prova documentada do tombo que Luís Montenegro teve nas urnas. A vitória era o plano A. Um segundo lugar a curtíssima distância de Rui Rio era o plano B. Mas não havia plano C. Nem há: o antigo líder parlamentar continua a acreditar na vitória e “só” pensa no que fará a partir de 19 de janeiro quando ocupar a liderança do PSD.

“Vou garantir a unidade do partido, integrar alguns dos principais apoiantes de Miguel Pinto Luz e de Rui Rio e começar já a preparação das autárquicas”, diz ao Expresso. Ao contrário do líder em funções, Montenegro acredita que o partido não deve insistir na permanente disponibilidade para entendimentos. “O PSD tem de ter vida própria, não pode andar a reboque.” O que para os homens de Rio é um ponto forte — dar sinais à socie­dade de que o PSD está pronto para encontrar soluções com o PS e depois colher os frutos —, para Montenegro é um erro de palmatória. “Ninguém sabe se existirá ou não uma crise governativa... Por isso, até lá, temos de dizer preto no branco: não seremos, em qualquer circunstância, o suporte de vida deste Governo. Algo que Rui Rio nunca fez”, nota.

