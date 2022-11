Assembleia do Livre quer retirar confiança política a Joacine após “constante confronto” com partido

A Assembleia do Livre propôs a retirada da confiança política a Joacine Katar Moreira, considerando que a relação da deputada com os órgãos do partido tem sido de constante “antagonismo ”e “polarização”. A decisão foi tomada durante uma reunião do órgão do partido que decorreu na quarta-feira à noite para introduzir um novo ponto na Ordem de Trabalhos do IX Congresso, que vai decorrer este fim de semana em Lisboa.

Essa deliberação poderá ser aprovada ou chumbada já este sábado, ou remetida para votação pela próxima assembleia, que será eleita durante a reunião magna do partido.

“Considerando que a eleição para a Assembleia da República de uma representante do Livre é uma responsabilidade que transcende a deputada eleita, e porque não se vislumbra da parte da deputada, Joacine Katar Moreira, qualquer vontade em entender a gravidade da sua postura, nem intenção de a alterar, a Assembleia do Livre delibera retirar a confiança política à Deputada, pelo que deixa de reconhecer o exercício do seu mandato como sendo exercido em representação do Livre”, pode ler-se no documento a que o Expresso teve acesso.

Reconhecendo as “consequências gravosas” da medida, a Assembleia do Livre garante que não é possível manter a confiança política “em quem, por opção própria, reiteradamente prescindiu” de representar o partido.

“A Assembleia manifesta-se consternada pelos factos que conduziram a esta decisão e que tanto têm custado aos portugueses e portuguesas, sobretudo a eleitores, membros e apoiantes do Livre”, acrescenta.

Depois da campanha das legislativas com base no “trabalho e voluntarismo” dos militantes e simpatizantes do Livre e da construção de um programa do partido com vista a uma “sociedade mais justa e sustentável”, a Assembleia do Livre lamenta que nenhuma das promessas do partido esteja a ser cumprida. Condena ainda que os órgãos internos não sejam respeitados pela representação parlamentar.

“O Livre respeitará sempre a autonomia dos seus eleitos e eleitas, como faz com os demais representantes do partido, mas não poderá aceitar que estes adotem uma atitude que tem como consequência o atropelamento dos órgãos internos, também eles democraticamente eleitos, e dos processos colaborativos e colegiais que caracterizam a ação política do partido”, insiste.

Sublinhando a diferença entre “autonomia” e “desresponsabilização”, a Assembleia do Livre refere que Joacine Katar Moreira não exerce o seu mandato como independente. “Não só foi eleita nas listas do Livre, como é membro do partido e até da sua direção, e está na Assembleia da República também nessa qualidade. No entanto, a relação da Deputada com os órgãos do partido tem sido de antagonismo e polarização, ao adotar a partir de São Bento, uma postura de constante e reiterado confronto com estes órgãos”, prossegue.

Esta deliberação da Assembleia junta-se a outra iniciativa de cinco membros do Livre que apresentaram uma moção para exigir que Joacine renuncie às suas funções ou para lhe seja retirada a confiança política, sob risco de estar em causa a “própria sobrevivência” do partido. A moção integra uma lista de outras 18 e será votada também na reunião magna do partido que se realiza este fim de semana no Centro Cívico Edmundo Pedro, em Alvalade.