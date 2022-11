Rio quer ganhar por muitos para neutralizar aqueles que lhe “andaram a infernizar a vida”

São seis as razões de Rui Rio para convencer os militantes sociais-democratas a votarem nele no próximo sábado. Mas há uma, em particular, que diz mais sobre o quão dividido está o partido do que as outras: o líder do PSD acredita que, se falhar a vitória por números redondos e expressivos à segunda volta, a “oposição interna” continuará a fazer mossa.

Na última grande ação de campanha em Lisboa, Rui Rio argumentou que, face ao “historial de comportamento” de Luís Montenegro e companhia, não bastará ganhar por dois ou três pontos percentuais. Se assim acontecer, dramatizou o líder social-democrata, os que “andaram a infernizar a vida” do presidente do partido nos últimos dois anos, “vão voltar a dar cabo da estabilidade do partido”. “Para se ganhar efetivamente é preciso ganhar por bastante mais do que por um [ponto percentual]”, alertou Rio.

Uma dramatização evidente numa altura em que ambas as candidaturas tentam conter os riscos de desmobilização. Vai daí, ao argumento da oposição interna, Rio juntou outros cinco, um deles já ensaiado na noite eleitoral: “A unidade faz-se mais rapidamente com aquele que é notoriamente mais forte. E é muito melhor ganhar o que está e com uma margem folgada”, notou.

E se o que foi mais forte na primeira volta ganhar à segunda, isso significa que “reforçar o mais forte é dar mais força ao PSD”. Ora, continuou Rio, “dar mais força ao PSD é dificultar o tempo de vida útil da ‘geringonça’”.

Uma premissa que apareceu de mãos dadas com outra ideia que o líder social-democrata quer passar: “Não se pode estar permanentemente a mudar de líder do PSD como quem muda de camisa. É negativo para o futuro próximo do PSD”.

E vão quatro razões, mas Rio tinha guardadas mais duas. O presidente do partido acredita que é a ele que os portugueses querem e não a Luís Montenegro. Por isso, vai avisando que não faz sentido o partido escolher um líder contra a vontade da sociedade civil. “Se abríssemos o partido a eleições primárias, teríamos ganho à primeira e largo. Tem de haver sintonia [entre] o sentimento dos militantes do PSD e dos portugueses”.

A terminar, Rio disse ainda ter um “desprendimento total” pela vida política, o que, segundo o próprio, o torna mais qualificado que os seus adversários. “Não é muito fácil encontrar alguém na vida política que tenha este desprendimento e esta coragem de ir em frente”, disse.