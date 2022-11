Montenegro garante que há membros da direção a oferecer lugares. Rio devolve acusação

A questão dos votos ‘comprados’ com promessas de lugares e cargos continua a agitar a discussão interna no PSD. Desta vez, em entrevista à Antena 1, Luís Montenegro diz “saber” que essas conversas existem, do lado da candidatura de Rui Rio, e vai mais longe: serão membros da “direção política e da comissão permanente” do PSD os que têm estado a “abordar pessoas” que estão com Montenegro para as convencer a mudar de posição. Entretanto, Rio já veio responder: não só considera “impossível” que isso tenha acontecido como já ouviu dizer o mesmo sobre a candidatura de Montenegro.

A apenas três dias da segunda volta que decidirá, agora sim, quem tomará os destinos do PSD daqui para a frente, Luís Montenegro volta a agitar a polémica que tomou conta do partido desde que Rui Rio garantiu, no sábado, que todos os votos que recebeu foram votos “por convicção”.

“Eu sei, e têm-me sido relatadas as conversas, de membros da direção política do PSD e da comissão permanente, ligados à candidatura de Rio, que estão a abordar pessoas que têm manifestado apoio à minha candidatura no sentido de lhes falar de opções nas autárquicas, até opções para estruturas autónomas, e a tentar correlacionar esses posicionamentos com decisões que vão estar nas mãos da próxima direção”, acusa Montenegro. Algo que já terá acontecido, aliás, na anterior corrida à liderança, insinua: "Há uma correlação direta entre os apoios que na altura foram granjeados pela atual liderança e depois a composição das listas".

Por isso, o ex-líder parlamentar diz que “não aceita” ser alvo de “insinuações” da parte de Rui Rio, enquanto assiste “impávido e sereno” a quem “insinua e acusa a fazer precisamente aquilo de que quer acusar os outros”. “Tem de haver limites”.

Questionado pelos jornalistas, Rio veio garantir que considera este tipo de práticas “absolutamente lastimosas” e que “nunca na vida” ofereceu lugares em troca de apoios. Mais: acha “impossível” que apoiantes seus estejam a fazer promessas deste género, até porque valeriam “zero”. Mas o mesmo estará a acontecer na candidatura de Montenegro, insinua: “Ouço histórias do lado de lá ao contrário, histórias esquisitas que nem vou dizer...”.

Montenegro diz ter apoio de ex-líderes

Na mesma entrevista, Montenegro, questionado sobre a razão pela qual Pedro Passos Coelho não lhe ofereceu apoio público nesta corrida, garante que “há muitos líderes que estiveram na liderança nos últimos anos” e que o apoiam, apesar de serem obrigados a “mostrar recato” nesta altura. E defende que o resultado pode virar na segunda volta, recorrendo à narrativa que tem vindo a defender: a maioria dos votantes - somando os que estiveram com Montenegro aos que escolheram Miguel Pinto Luz - votou pela mudança e agora parte-se do “zero”, havendo ainda “nove mil militantes” que, estando inscritos nos cadernos eleitorais, se abstiveram.

O desafio passa por tentar convencer quem votou Pinto Luz e quem não saiu de casa a juntar-se à causa, contando com o efeito psicológico, possivelmente negativo para Montenegro, de Rio já ter vencido na primeira volta.