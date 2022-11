Montenegro dramatiza: “Só há mais uma oportunidade para mudar”

Luís Montenegro não atira a toalha ao chão. O antigo líder parlamentar apareceu em Oeiras rodeado dos principais nomes do partido no distrito de Lisboa para deixar uma mensagem clara: aqueles que entendem que Rui Rio não tem condições para continuar à frente do partido têm no sábado a “última oportunidade”.

O local escolhido não foi inocente: Montenegro, tal como Rui Rio antes dele, escolheu o distrito para fazer uma verdadeira demonstração de força com o objetivo claro e assumido de pescar entre os mais de dois mil militantes que votaram em Miguel Pinto Luz. E se Rio levou a jogo o antigo ministro Luís Mira Amaral, Montenegro apostou tudo em Carlos Carreiras, ambos apoiantes de Pinto Luz na primeira volta.

Foi do presidente da Câmara de Cascais, aliás, que surgiu o ataque mais duro da noite. Carreiras subiu ao púlpito para acusar Rio e os seus correligionários de terem conspirado no passado contra os interesses do partido. “Se nem Roma pagou aos traidores, porque o há-de fazer o PSD?”.

O primeiro tiro no porta-aviões de Rio estava dado e a sala, muito bem composta, já estava aquecida para Montenegro. O antigo líder da bancada parlamentar repetiu pelo menos três vezes a ideia de que nesta segunda volta ninguém parte em vantagem e que não há “vencedores antecipados”. “Mas temos de ter consciência”, avisou, de que “é a última oportunidade: quem quer mudar o PSD, quem quer um PSD diferenciado do PS, quem quer uma oposição firme e exigente, uma alternativa audaz, corajosa, credível, quem quer mudar, só tem uma oportunidade. É no próximo sábado”.

Muito centrado nas críticas a António Costa e ao Governo socialista, até para se afirmar como alternativa ao PS, Montenegro não deixou de criticar a “outra candidatura”, como se foi referindo a Rui Rio, que “já assumiu que não quer mudar nada”.

“Se são os mesmos e querem continuar a fazer tudo na mesma de forma igual só podemos esperar os mesmos resultados. Nós não estamos aqui para voltar a ter os piores resultados de sempre. O atual presidente já teve a sua oportunidade. Não pode queixar-se. Perdeu duas eleições e perdeu de uma forma muita assinalável”, criticou Montenegro.

O ex-líder parlamentar aproveitou ainda declarações de Rui Rio em entrevista à “Antena 1 para sugerir que o atual presidente do PSD já toma como adquirida nova derrota nas próximas legislativas. “Rui Rio quer continuar a fazer tudo na mesma [e já diz] que pode vir a perder as próximas legislativas e preparar em paralelo o seu sucessor, como se fosse proprietário da vontade dos eleitores. No PSD, nunca fomos uma dinastia. Os líderes do PSD são escolhidos pelos militantes”, rematou Montenegro. A corrida está quentinha.