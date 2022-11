Rio troça de Montenegro com anedota do Zéquinha e da professora

O líder social-democrata usou o Twitter para questionar a coerência de Montenegro e lembrar que o seu principal adversário ficou quase tão longe dele como Rio ficou de Costa. “E acharam que houve um desastre!”, escreveu o presidente do PSD.

A confiança de Rui Rio está nos píncaros e isso nota-se. Depois de um discurso vitorioso na noite de sábado carregado de boa disposição, o líder social-democrata recorreu esta segunda-feira ao Twitter para apoucar Luís Montenegro e companhia. Segundo Rio, os mesmos que antes classificaram o resultado do presidente do PSD nas legislativas como “desastroso” são os mesmos que agora relativizam o resultado de Montenegro nas diretas do PSD.

Escreve Rui Rio:

— “Professora: Qual é a diferença entre um desastre eleitoral e um resultado jeitoso?”

— “Zéquinha: 0,4%! Sra. professora! Porque quando em Outubro o PS teve mais 8,5% do que o PSD, eles acharam que houve um desastre. E agora que perderam por 8,1%, acham que tiveram um resultado jeitoso”.

Na primeira volta, Rui Rio somou mais 2.500 votos que Luís Montenegro e teve um resultado de 49,44%. Luís Montenegro, que esperava vencer ou disputar taco a taco esta primeira volta, não foi além dos 41,26%, o que dá a tal diferença de 8 pontos percentuais referida por Rui Rio.

No sábado, quando se dirigiu aos eleitores, além de estar visivelmente bem-humorado, Rio não escondeu o “orgulho” naquela vitória, sobretudo depois de “uma revista da especialidade” ter dito que a sua “especialidade [era] perder”. Sorridente, ainda lembrou que pelas regras antigas, com a vantagem de hoje sobre Luís Montenegro, estas eleições diretas "estavam arrumadíssimas".

Para Montenegro é agora instrumental, entre outras coisas, conseguir o voto dos principais apoiantes de Miguel Pinto Luz (cerca de 3 mil), quase todos concentrados nas regiões de Lisboa e Setúbal. E a cavalaria chegou em força: no domingo, em Coimbra, os principais operacionais de Pinto Luz juntaram-se aos de Montenegro para um jantar/reunião de apoio ao ex-líder parlamentar. “Parecia o desembarque dos Aliados na Normandia”, comenta ao Expresso fonte próxima de Luís Montenegro.

Como explica o Expresso, os sinais públicos estão aí: Ângelo Pereira, líder da distrital de Lisboa, Bruno Vitorino, líder de Setúbal, e José Matos Rosa, ex-secretário-geral de Pedro Passos Coelho e mandatário de Miguel Pinto Luz, ou Miguel Relvas, kingmaker de Passos e apoiante do 'vice' de Cascais, já manifestaram o apoio a Luís Montenegro nesta segunda volta, depois de terem estado com a campanha do ‘vice’ de Cascais. Montenegro não se dá por vencido.