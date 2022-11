Rio confiante: a união faz-se "em torno do mais forte"

Numa sala quase cheia de militantes e fiéis, Rui Rio recusou que a vitória nas diretas deste sábado tenha sido amarga, por obrigar a uma segunda volta eleitoral, daqui a uma semana. O líder do PSD começou por agradecer aos militantes que votaram "massivamente" nas diretas, numa participação de 76%, percentagem que atribuiu aos renovados cadernos eleitorais serem mais próximos da realidade.

"Esta é uma vitória expressiva (49,44%) e um factor de orgulho, depois de uma revista da especialidade ter dito que a minha especialidade é perder", afirmou, sem esconder o riso, voltando a repisar de desde os seus tempos da estudante ganhou "n" eleições e só perdeu uma, nas últimas legislativas contra António Costa.

Num discurso para dentro e fora do partido, Rio agradeceu não só aos militantes mas aos portugueses que, diz, encontra nos espaços públicos de norte a sul do país e que o lhe deram "ânimo" para se recandidatar. Rui Rio lembrou que pelas regras antigas, com a vantagem de hoje sobre Luís Montenegro, estas eleições diretas "estavam arrumadíssimas". "Mas comigo nada é fácil", comentou.

Ainda numa referência à limpeza nos cadernos eleitorais, que encolheu para quase metade o universo dos militantes aptos a votar, Rio advertiu que não houve voto a seu favor que "não fosse por convicção". "Não negociei um único lugar a ninguém. Quem votou em mim, não votou em seu interesse pessoal", frisou Rio, que garante que na segunda volta "assim será".

Pelo meio, cumprimentou Miguel Pinto Luz e Luís Montenegro, os adversários que afirmou terem-lhe telefonado a dar os parabéns. "Depois de ganhar estas eleições conto com os apoios de um e de outro", dizendo que até perdoa a Pinto Luz por o obrigar a ir à segunda volta.

Já em mote de campanha, o líder do PSD repisou ter três grandes prioridades para o seu mandato: conquistar mais câmaras e eleger mais vereadores nas autárquicas de 2021, a abertura do partido à sociedade civil e continuar a fazer uma oposição construtiva.

No desígnio da abertura do país, Rio defende que os partidos políticos têm de oferecer mais do que oferecem, mas adverte que o PSD "não é uma agência de distribuição de lugares". "Nos partidos as pessoas devem zangar-se por ideias e não por lugar", acrescentou, avisando que os militantes que o apoiaram há dois anos e que agora não estiveram a seu lado foi "por causa do seu lugar ou do lugar do seu amigo".

Questionado sobre se a vitória nas diretas teve um sabor a derrota, Rui Rio reagiu garantindo a sua confiança na reeleição no próximo sábado: "A união faz-se mais rapidamente em torno do mais forte do que do mais fraco", afirmou, numa remoque a Montenegro. Avisou que falhou a maioria por "tão poucochinho" que para mobilizar votos "quase basta bater a meia dúzia de portas" ou que alguns dos apoiantes de Miguel Pinto Luz não votem.

À pergunta se aceita um debate a dois com Luís Montenegro, o líder laranja recusou, recordando o debate anterior a três candidatos antes destas diretas "não foi prestigiante para o PSD".