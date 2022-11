Pinto Luz: o outsider do PSD perdeu, mas vai andar por aí

Apesar de a sala ser um espaço fechado e de estar bastante aquecida, as várias dezenas de apoiantes que ouviram Miguel Pinto Luz nesta noite de sábado não chegaram a tirar os casacos. O mar de sobretudos e cachecóis tinha explicação: quem ali estava tinha ido especificamente para ouvir o discurso final e não ficaria por mais tempo. Não havia grandes motivos de animação à volta da candidatura à liderança do PSD menos votada (9%), e por isso a sala do LACS, um espaço de cowork na zona lisboeta dos Anjos, esteve pouco mais do que vazia a noite toda.

Ao mesmo tempo, e como em política a gestão de expectativas é tudo, também não havia grandes motivos de desânimo. Pinto Luz sabia à partida que era o ‘underdog’ desta corrida e quando se parte de baixo só se pode crescer; o objetivo realista passaria por marcar território e lançar o futuro do que poderá vir a ser uma nova tentativa, mais forte, de chegar a líder do PSD.

A confirmação de que Miguel Pinto Luz vai mesmo “andar por aí”, como uma vez disse outro derrotado do PSD (Santana Lopes), chegou pela voz do próprio, já o discurso sem direito a perguntas dos jornalistas ia avançado. Depois de agradecer as vitórias em Lisboa, Setúbal e na Madeira - uma conquista que não entra para as contas, dado que a eleição na região autónoma foi impugnada, mas que poderá ter ajudado a inflacionar os resultados de 12% que reclamou -, Pinto Luz rematou assim o discurso, com um aviso sobre e para si próprio: “A responsabilidade é a partir de hoje muito maior”.

Os motivos de orgulho de Pinto Luz, conforme enumerou o próprio, tiveram a ver com o que conseguiu mostrar, um capital que espera poder conservar para o futuro: “Marcámos a diferença pelas ideias”, “pelo reformismo”, “pelo inconformismo permanente”. E superou as “expectativas modestas” com que partiu, mesmo para quem “tentou a todo o custo uma bipolarização nestas eleições”.

De resto, olhar para a frente, como a hashtag #futuro impressa no púlpito indicava: “É precisamente por aqui que PSD construirá uma alternativa para Portugal. Somos nós que seremos a alternativa ao modelo socialista estatizante que nos afastou do mundo de hoje. [Esta candidatura] é a fiel depositária desses valores reformistas e de mudança para o país”. Não é um projeto para já, mas pode vir a ser… de futuro.

Salgadinhos e pistas

No quartel de Pinto Luz, a noite decorrera calma e sobretudo concentrada à volta da mesa de croquetes e sanduíches, sem grandes notícias que agitassem os muito poucos apoiantes que ali esperavam pelo candidato. As caras mais conhecidas eram as de José Eduardo Martins, que logo ao princípio da noite falou contra a impugnação de votos na Madeira, uma questão particularmente importante para Pinto Luz; José Matos Rosa, diretor de campanha; Carlos Silva; ou Ângelo Pereira, presidente da distrital de Lisboa, que chegou mais tarde e ficou para um salgadinho final.

O discurso que ofereceu mais sinais em relação à verdadeira aposta de Pinto Luz, no sentido de lançar bases para o futuro, acabou por ser o que fez o seu porta-voz, Nuno Freitas, ainda a noite era uma criança e as urnas tinham acabado de fechar. Numa frase: “Começámos como desconhecidos, terminamos como uma esperança”. Ainda mais claro: “Miguel Pinto Luz é hoje uma referência do que é o futuro do PSD”.

Numa eleição de futuro, espera-se, poderá deixar de ser o candidato outsider. Mas, por agora, as televisões que mostravam a espera pelos discursos de Rio e Montenegro no LACS foram desligadas - e quem terá decisões a tomar serão os que votaram em Pinto Luz, e que agora se poderão juntar a um dos seus rivais. (À saída da "sede", um apoiante indignado por não haver gin tónico avisava os outros: "Para a semana há mais!". Em resposta, ouviu: "Há? Para quem?". Não pareceu estar decidido e limitou-se a encolher os ombros).