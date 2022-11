Morreu, “ressuscitou” e ganhou uma vida extra. A noite “terrível” de Montenegro foi salva pelo gongo

“Não estejas com essa cara. Ressuscitámos!”. Hugo Soares, ex-líder parlamentar e braço direito de Luís Montenegro, estava exultante. Não era para menos: durante largas horas da noite eleitoral, Rui Rio teve virtualmente a vitória à primeira volta nas mãos. Por seis décimas, 344 votos, o homem de Espinho conseguiu impedir que Rio resolvesse a questão já este sábado e ganhou mais uma oportunidade para derrotar o líder em funções. A morte política de Montenegro esteve perto - é a segunda vez que tenta derrubar Rio e é a segunda vez que falha. As mesmas seis décimas que roubaram a maioria a Rio, são as seis décimas, os mesmos 344 votos, que deram a Montenegro uma vida extra.

Porque, de mãos dadas com a vitória nestas eleições, era isso que estava em causa hoje: o fim de um percurso político a este nível. Para Rio, certo, mas também para Montenegro. E não é irrelevante que, ainda no início da noite, Hugo Soares tenha aproveitado as declarações à SIC para lembrar que Pedro Passos Coelho também perdeu as primeiras eleições até finalmente chegar a líder. Com o cenário de uma derrota pelos números que já se imaginavam em cima da mesa, era importante contrariar a percepção de que Montenegro tinha esgotado todas as suas chances.

Não esgotou. Montenegro vai mais uma vez à luta e foi isso que fez questão de prometer no discurso da noite. Às 00h03, quando entrou na sala do Hotel Epic Sana, em Lisboa, os apoiantes saltaram como molas e desataram a gritar “PSD”, em absoluto contraste com o ambiente vivido no quartel-general do antigo líder parlamentar. Além de um pequeníssimo grupo de apoiantes, que esteve sempre no bar do hotel, e da convenção de uma conhecida marca de cosmética, até àquele momento, não se tinha visto vivalma. “Como é que é possível? Isto é terrível”, ouviu o Expresso de muitos ‘montenegristas’.

tiago miranda

A anatomia de uma derrota

A verdade é que a candidatura de Luís Montenegro falhou em quase todas as contas que fez. Perdeu no distrito de Aveiro, onde contava ganhar, por mais de 600 votos, e perdeu no Porto por mais de 1.400. Não descolou em Lisboa e em Braga ganhou por pouco mais de 300 votos, quando esperava uma vitória retumbante. Ou seja, nas quatro maiores estruturas do partido, Montenegro perdeu duas (por muito) e teve vitórias de Pirro nas restantes. Acabou com menos de 2.500 votos do que Rui Rio. No resto do país, a tendência não foi muito diferente: onde ganhou, ganhou quase sempre por pouco; e onde perdeu, perdeu quase sempre por muito.

Quando subiu ao púlpito, Montenegro era um homem derrotado. E não o escondia. Aliás, nunca o escondeu. Evitou os jornalistas à chegada ao hotel, entrou pela garagem, esteve sempre no quarto e já perto da meia-noite avisou através dos seus assessores que não responderia às perguntas.

Discursou durante sete minutos para os cerca de 50 militantes que o acompanharam, alguns deles ilustres, como Paula Teixeira da Cruz, Teresa Morais e Luís Campos Ferreira. Sete minutos em que nunca reconheceu a derrota e em que pôs em palavras a estratégia que vai tentar cumprir esta semana: fazer passar a tese de que a alternativa venceu a linha oficial, convencer os apoiantes de Miguel Pinto Luz (foram mais de 2.500) a votarem nele, fidelizar os seus e apelar aos quase 9 mil que não votaram hoje.

Passo um desse plano: “Foram mais os militantes que votaram na mudança do que na continuidade”, atirou o homem de Espinho. A lógica simples: somados os votos, foram mais o que votaram em Montenegro e Pinto Luz do que aqueles em que votaram em Rui Rio.

Logo, passo dois: “Miguel Pinto Luz deu um contributo muito positivo, pela sua qualidade política, ideias e participação. Se for eleito, contarei com ele para os desafios que temos de enfrentar”, fez questão de sublinhar Montenegro, para a primeira grande salva de palmas da noite. Um piscar de olho evidente.

Finalmente, passo três: “Escolham entre a estratégia de oposição firme que defendo ou o prosseguimento da estratégia de subalternidade que tivemos até agora”. Mais uma crítica a Rui Rio e é previsível que, com um partido tão dividido, o tom venha a endurecer. Montenegro espera assim manter os tifosi e mobilizar aqueles que ficaram em casa. Daí o repto que deixou mesmo no final do discurso: ter oportunidade de fazer um último e derradeiro debate com Rui Rio para clarificar tudo. Isto, mesmo depois de ter contribuído para inviabilizar mais debates durante a campanha.

E assim se despediu Montenegro, que, depois de distribuir abraços e beijinhos, zarpou em direção a casa. No caminho, esquivou-se dos jornalistas ainda a tempo de responder vagamente à pergunta se acreditava na vitória à segunda volta. “Claro”, atirou. No próximo sábado há mais.