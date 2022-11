Marcelo de partida para Moçambique

O Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, parte este domingo num voo comercial para Maputo, onde chegará segunda-feira para uma visita de cinco dias destinada a participar na tomada de posse do Presidente moçambicano Filipe Nyusi.

Marcelo deverá aproveitar a oportunidade para visitar a cidade da Beira, cumprindo o desejo expresso logo após a passagem do ciclone Idai que em março de 2019 matou 604 pessoas e destruiu muitas infraestruturas da cidade e região Centro do país, afetando com diversos prejuízos a comunidade portuguesa ali residente — composta por cerca de 2.500 pessoas, segundo registos consulares.

Portugal foi e continua a ser um dos países que contribui para a recuperação pós-ciclone, através de apoios públicos, privados, ações de solidariedade e organizações não-governamentais.

Marcelo já classificou Moçambique como a sua "segunda pátria", já que ali passou temporadas de férias, entre os 19 e os 20 anos, quando era estudante na Faculdade de Direito de Lisboa. Na altura o seu pai, Baltazar Rebelo de Sousa, era governador-geral (1968-1970) da então província ultramarina, em plena guerra colonial.

É a segunda vez no seu mandato que o Presidente português regressa a Moçambique, depois de ter escolhido este país para a sua primeira visita de Estado em maio de 2016. Na altura, recebeu a chave da cidade de Maputo, 48 anos depois do seu pai, referindo na altura que o que une os dois países "ultrapassa regimes". "Comigo, Moçambique está em Belém, porque acompanho no dia a dia as alegrias moçambicanas e as preocupações. Acompanho como acompanho aquilo que se vive na minha família", acrescentou.

Na terça-feira, Marcelo vai visitar a exposição "Português de Moçambique no Caleidoscópio" no Centro Cultural Português, além de se deslocar à Escola Portuguesa de Maputo, onde funciona o ensino do pré-escolar ao 12.º ano de escolaridade, integrado no sistema de educação português. O Presidente deverá terminar o dia com uma receção oferecida à comunidade portuguesa. Estima-se que haja entre 23 a 25 mil portugueses em Moçambique.

O programa de quarta-feira é preenchido com a tomada de posse do Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, para a qual são esperados diversos chefes de Estado, estando por confirmar um encontro bilateral entre Marcelo e Nyusi durante a tarde. Depois haverá uma cerimónia de assinatura de instrumentos para linhas de financiamento (Investimoz e FECOP) no Centro Cultural Português.

A deslocação à cidade da Beira está marcada para quinta-feira e será feita num voo de hora e meia com partida de Maputo num avião C130 da Força Aérea Portuguesa (FAP). O programa na capital provincial de Sofala inclui visitas ao Consulado-Geral de Portugal e ao Centro Cultural Português na cidade, bem como ao Hospital Central da Beira, arrasado pelo ciclone Idai e reconstruído com diversos apoios, entre os quais de Portugal. Marcelo oferece uma receção à Comunidade Portuguesa antes de regressar a Maputo, já durante a noite.

Na sexta-feira, o chefe de Estado português tem encontro marcado com a equipa da Cooperação Técnico-Militar, em Maputo. Deve regressar a Portugal num voo comercial na manhã de sábado.

Nas eleições gerais realizadas em Moçambique, no dia 15 de outubro, Filipe Nyusi, presidente da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) — partido no poder desde a independência — foi reeleito Presidente de Moçambique, à primeira volta, com 73% dos votos, de acordo com os resultados oficiais, contestados pela oposição— Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) e Movimento Democrático de Moçambique (MDM).