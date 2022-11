E se Marcelo não se recandidatasse?...

É um cenário com que ninguém conta, apesar de Marcelo Rebelo de Sousa ter voltado a lançar incertezas públicas. Se o Presidente da República chegasse a outubro e não se recandidatasse, as probabilidades de vitória passavam para o principal candidato da esquerda, os possíveis concorrentes de direita não teriam tempo de preparar o terreno. André Ventura ganhava espaço para crescer com a saída de cena do para-raios dos populismos e — a não ser por questões de saúde — o próprio teria dificuldades em explicar ao país a renúncia por falta de energia para um mandato mais complexo.

Se o sistema político dá sinais de desgaste, uma desistência de um presidente hiperpopular podia contribuir para acentuar essas tendências de desestruturação. “A solução menos custosa para o sistema é a reeleição”, admite uma fonte próxima do Presidente, porque seria “acrescentar no vértice” os problemas “de um sistema esgotado.”

