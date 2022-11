A noite eleitoral de Rio, Montenegro e Pinto Luz. E uma segunda volta sem debates

Rio confiante: a união faz-se "em torno do mais forte".

O líder do PSD lembrou que ficou a apenas 0,56% dos votos de uma vitória à primeira volta na corrida eleitoral. Foi o último a falar na noite eleitora,, gracejou e lembrou que quase basta bater a meia dúzia de portas ou que alguns dos apoiantes de Pinto Luz não votem para conseguir seguir como presidente do partido



Morreu, “ressuscitou” e ganhou uma vida extra. A noite “terrível” de Montenegro foi salva pelo gongo

Luís Montenegro perdeu por muito, perdeu onde não esperava perder e chegou a perder a esperança de passar à segunda volta. Mas conseguiu sobreviver para mais um combate. Sábado que vem tem de conseguir fazer o que Soares fez a Freitas em 86



Pinto Luz: o outsider do PSD perdeu, mas vai andar por aí

Miguel Pinto Luz perdeu as eleições que nunca contou ganhar mas vai voltar. O que espera é, numa próxima corrida, deixar de ser o outsider para se tornar um candidato com hipóteses reais. Na sede, houve bons croquetes e quase sempre poucos militantes.