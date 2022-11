Marcelo dá “vivas” a Portugal, a Lisboa e a António Guterres na luta contra as alterações climáticas

Junto à primeira bandeira de Portugal feita a partir de plásticos recolhidos no mar, erguida este sábado no alto do Parque Eduardo VII, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, elogiou “a liderança” do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, e do vereador do Ambiente, José Sá Fernandes, por terem “apostado no futuro” com as políticas de defesa do ambiente desenvolvidas e que permitiram à capital portuguesa erguer a bandeira de “Capital Verde Europeia 2020”.

Durante o seu discurso na cerimónia de passagem do galardão europeu de Oslo para Lisboa, Marcelo também elogiou as políticas desenvolvidas pelo Governo em defesa do ambiente. “Portugal aposta na verdade. Portugal aposta no ambiente. Portugal aposta no combate às alterações climáticas”, disse elevando a voz para ultrapassar a rouquidão. E sublinhou que as políticas ambientais “contam com o apoio de todos os portugueses”.

Virando-se de seguida para o secretário-geral da ONU António Guterres, o Presidente da República elogiou a sua “figura inspiradora para todo o mundo”, pela causa de defesa do ambiente e de combate às alterações climáticas. E gritou: “Nós apoiamos António Guterres”.

Sublinhando que “o mundo não é só dos poderosos” e que “o mundo é dos sacrificados e dos explorados”, Marcelo lembrou que Guterres tem feito ouvir a sua voz “em defesa dos que mais sofrem”. E aproveitou o momento para deixar um recado aos negacionistas das alterações climáticas: “Vemos o que mostram as evidências científicas e vemos que há evidências que não têm negação possível”.

Antes do discurso de Marcelo, o presidente da Câmara de Lisboa lembrou que apesar de Lisboa e o país serem pequenos para fazer a diferença, “a verdade é que temos o dever moral de fazer a nossa parte para podermos exigir dos que não cumprem”. Para Lisboa estar à altura do galardão que agora ostenta, “Lisboa tem a responsabilidade de liderar pelo exemplo e mobilizar outros para a ação”, sublinhou Fernando Medina.