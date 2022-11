Confusão no PSD/Amadora sobre identificação de militantes leva Jurisdição a intervir

Um telemóvel atirado para cima de uma mesa, uma troca de palavras violenta, uma credencial que não foi aceite, um militante que terá votado só com o cartão de militante e sem cartão de identificação, um delegado da candidatura de Rui Rio que não foi autorizado a sentar-se junto à mesa de voto e que foi convidado a abandonar o recinto, mas acabou por ficar noutra cadeira na mesma sala, mas não junto à mesa. A confusão na mesa de de voto da secção da Amadora, onde desde as 14h decorre a votação para as diretas no PSD, chegou a motivar a intervenção pessoal de Nunes Liberato, presidente do Conselho de Jurisdição Nacional (CJN) e já levou o mandatário da candidatura de Rui Rio em Lisboa, Paulo Ribeiro, a apresentar uma queixa formal.



A sede do PSD da Amadora estava concorrida pelas 16h, quando o Expresso chegou ao local, e os militantes sociais-democratas faziam fila para votar num dos três candidatos à liderança do partido - Rui Rio, Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz. Na sala de voto, confirmava-se que Manuel Alonso, o delegado de Rio, estava sentado numa cadeira encostada à parede esquerda da mesa, enquanto o ato eleitoral decorria. Não levara consigo os cadernos impressos, e não tinha como fazer um duplicado do cadernos de descargas, como é costume quando se fica sentado na mesa de voto.



“Disseram que não aceitaram a minha credencial porque o papel não estava autenticado”, diz Manuel Alonso ao Expresso. “O terceiro militante que votou tinha apenas o cartão de militante, não apresentava outra identificação, eu disse que não podia ser, e mostrei o regulamento”. Alonso alega que foi então que se deu a altercação com um dos membros da mesa - mas que não era o presidente da mesa de voto. “Afastou-me da mesa e mandou-me sair da sala. Pedi para tomar nota dos militantes que votam só com cartão de militante e não deixaram”. O delegado de Rio recusou-se a sair, enquanto o membro da mesa terá sido mais violento. “Tornou-se agressivo, atirou-me com o telemóvel para cima da mesa e eu até disse que se o partisse chamava a polícia”. Não o agrediu fisicamente. “Mas é violência psicológica”, acusa. Uma forma de o condicionar.



A credencial, que mostrou ao Expresso, foi emitida pelos serviços do partido a 6 de janeiro e estava assinada pelos secretários-gerais adjuntos Bruno Coimbra e Hugo Carneiro, não carecendo de qualquer autenticação para ser válida.



O deputado social-democrata Carlos Silva, histórico presidente da concelhia da Amadora e apoiante de Miguel Pinto Luz, estava à entrada da sede e lamentou o sucedido em declarações ao Expresso: “Não quero desvalorizar o ato, mas são pessoas que se conhecem há muitos anos, e por vezes são relações mais ou menos próximas… classifico isto como um ato um bocadinho exagerado, mas não acho que seja de relevo, não é uma pessoa de desacatos nem de andar à pancada… mas lamento que tenha acontecido”. O membro da mesa que discutiu com Alonso não estava nas instalações durante a meia hora em que o Expresso esteve na sede do PSD/Amadora.



Rodrigo Ribeiro, que presidia à mesa e que não terá interferido na discussão, disse ao Expresso - fazendo questão de falar fora das instalações para não perturbar o ato eleitoral - que não houve qualquer caso de militantes a votar sem cartão de identificação: “O único que o tentou fazer eu próprio lhe tirei o cartão de cidadão da carteira”. Também desvaloriza o facto de Manuel Alonso não estar sentado na mesa, alegando falta de espaço: “Pedi para se afastar um pouco, mas não houve um voto a que ele não tenha assistido. Aceitei as credenciais como boas, tanto que o Manuel Alonso está na sala e pode dizer o que quiser”. O delegado da candidatura de Rio, porém, alega por exemplo que dali não consegue ver que cartões estão a ser apresentados.



O presidente do CJN, Nunes Liberato, confirma ao Expresso que foi notificado do que estava a acontecer, tanto que entrou em contacto com a estrutura. Falou com Carlos Silva e com o presidente da mesa: “Tive uma conversa a dizer que era preciso identificar as pessoas com um cartão de identificação com fotografia, para respeitar as novas regras”. Esta questão coloca-se porque os cartões de militante não têm fotografia, o que abre porta a práticas de caciquismo como distribuir cartões por outra pessoas que vão votar por filiados fictícios, bastando para isso ter a sua identidade confirmada por dois outros militantes - o que neste momento é proibido pelo PSD.