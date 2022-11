A nova década: Breve lição de geometria política para a próxima década

Desorientado, Francisco Louçã ainda nem tinha sido eleito há um mês, quando entrou na sala dos jornalistas na Assembleia da República, com o ar perdido de quem não sabia como regressar ao hemiciclo. Em novembro de 1999 — quando a “Visão” contou a historieta —, os corredores do poder ainda eram labirínticos para o economista radical do PSR, e ninguém adivinhava que, 20 anos depois, o revolucionário de inspiração trotskista seria senador no Conselho de Estado. As coisas mudam com o tempo. Naquelas legislativas, o Bloco de Esquerda elegera dois deputados, com o efeito imediato de impedir a maioria absoluta de António Guterres, criando uma onda de longo prazo que torna hoje muito difícil ao PS viabilizar governos sozinho. Há duas décadas, os bloquistas ascendiam à primeira divisão com o slogan: “O que é novo cresce.” E era verdade. Cresceram muito. De dois deputados passaram agora a terceira força política (com 19 parlamentares). Sim, em política as coisas mudam.

Se o BE se tornou num caso de sucesso, só 16 anos depois desta estreia um partido novo voltaria a entrar no Parlamento — o partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN), em 2015. Agora há dez forças diferentes sentadas em São Bento com a eleição do Chega, da Iniciativa Liberal e do Livre. A representação fragmentou-se, o voto dispersou e o extremo que há duas décadas era só de esquerda agora, com a eleição de André Ventura, também é da direita radical. E se “o que é novo cresce”, estes também podem crescer. Na próxima década, a nossa democracia terá novos protagonistas, isso é certo, e o centrão que se tem diluído por essa Europa fora, deve olhar pelo ombro. A lei estabelecida na Ciência Política pelo italiano Giovanni Sartori (1924-2017) é que, se a bipolarização tende para o centro, quanto maior a fragmentação mais crescem os extremos através de um efeito centrífugo: a tendência é um arrastamento dos partidos tradicionais para se tornarem mais parecidos aos mais radicais. Mas em política nada é definitivo: tudo pode crescer enquanto não definhar.

