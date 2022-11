Baldes de lixívia, decibéis e arranjinhos: o debate entre os candidatos ao CDS

Foi a primeira e a única vez que os candidatos do CDS se juntaram para um(a) (espécie de) debate a cinco. Esta quinta-feira, a sala azul no primeiro piso do largo do Caldas encheu-se para ouvir os potenciais sucessores de Assunção Cristas a tentarem provar o que valiam em cinco minutos. O resultado? Poucas diferenças de conteúdo, muitas de tom; farpas lançadas a inimigos internos e externos; juras de guerra a António Costa; e até a declaração surpreendente de um candidato que tem vontade de lavar o partido… com lixívia. A seguir, os jornalista tiveram de sair e o verdadeiro debate foi realizado à porta fechada.

Sentados frente a uma casa cheia de militantes atentos, os candidatos passaram pelo palanque e diferenciaram-se sobretudo pelo tom dos pequenos discursos e pelo tempo que dedicaram a falar dos planos para corrigir os erros do passado recente. Os militantes em pé, por já não haver cadeiras livres, e os mais de mil cibernautas atentos ao streaming do debate no Facebook elevavam a confiança de João Almeida, que fez um dos discursos mais inflamados da noite.

“Quem enche uma sala assim, quem tem mil pessoas num streaming, não é um partido a lutar pela sobrevivência”. Almeida dedicou-se, por isso, a explicar que o mau resultado não passa de uma “vírgula” numa “história de muitas páginas”. E que, por isso, o CDS, mesmo tendo passado de dezoito para apenas cinco deputados nas últimas eleições, não deve baixar a cabeça e resignar-se a competir com os pequeninos - leia-se Chega! e Iniciativa Liberal. “O CDS não se compara com partidos que têm um quinto dos nossos deputados. O nosso campeonato não é o dos pequeninos”. E Almeida não está disponível para ser “o candidato do decíbel”, porque não acredita que o CDS se vá afirmar por “gritar mais alto” - não é um partido de protesto.

O raciocínio iria dar à discussão mais recorrente, por estes dias, no CDS: os motivos para a catástrofe. Quem acha que o CDS perdeu para os pequeninos, conta que Almeida quis provar ser impossível, “não percebeu nada do que aconteceu”. Um dos problemas, apontou o candidato que é também porta-voz do partido, é que “o discurso do fim do voto útil” - em que Cristas carregou nos últimos dois anos - “não chegou aos eleitores”. Outro é que o CDS não “falou claro”. Farpa final, dirigida diretamente a Francisco Rodrigues dos Santos, que preside à JP: “Estamos num tempo muito exigente, que não é de ilusões, de aventuras, de riscos. Estamos num período de experiência, de competência”.

Por esta altura, já o streaming batia nos 1500 espectadores, anunciava João Gonçalves Pereira, presidente da distrital de Lisboa (“hoje rebentamos o Facebook!”) - e era altura de Filipe Lobo d’Ávila começar a falar. Se Abel Matos Santos, que lidera a corrente crítica Tendência Esperança em Movimento, já tinha pedido o fim das soluções de “continuidade” no partido e o espaço para "novos intervenientes" no CDS, Lobo d’Ávila esforçou-se por mostrar que é isso mesmo: uma ruptura com a liderança atual.

Tendo renunciado ao mandato de deputado, que seria um “sonho e uma honra” para muitos centristas, graças às discordâncias com Cristas, Lobo d’Ávila usou esse historial para se demarcar da direção e prometer ser o candidato certo para “recuperar a credibilidade” e “não repetir os erros do passado”. Foi o candidato que se demorou mais a fazer essa distinção, criticando a era Cristas por não se ter “ouvido quem divergia” e “corrigido a estratégia”. Mas também quis pôr fim aos rumores que circulavam de que esta seria apenas uma moção tática que não chegaria a levar a votos: “A moção vai a votos; não haja dúvidas, conversas, boatos. Se procurasse arranjinhos tê-los-ia feito com a presidente do CDS, que tinha 90% ou mais [do partido] a correr e a aplaudir atrás dela”.

O candidato da lixívia

Mas estava para chegar o candidato que viria advogar a “limpeza” do partido - e que teria farpas em série guardadas para atirar, sendo o alvo preferido João Almeida. “A vontade que tive hoje a vir para Lisboa foi de comprar baldes de lixívia para limpar esta casa de cima a baixo”. A declaração improvável de Carlos Meira, o candidato mais desconhecido (ex-líder da concelhia de Viana do Castelo), provocou reações sonoras de espanto e riso na plateia. Mas o momento insólito estava para durar.

Da curtíssima intervenção - apenas dois minutos e meio - saíram de orelhas vermelhas Cristas, que acusou de “deixar o partido na bancarrota patrimonial e financeira”, e João Almeida, que “faz parte da Comissão Executiva” e que Meira disse querer ouvir sobre os últimos escândalos relativos à gestão financeira do partido. Prometendo estar “até às duas da manhã a bater nisto, sem medo”, o candidato ainda se declarou a “única pessoa que teve coragem de falar contra” a direção - o que fez Lobo d’Ávila levantar de imediato o sobrolho. O momento mais agitado do debate acabou depressa: perante sonoros protestos de militantes que assistiam, Meira acabou por se sentar e deixar metade do seu tempo por usar.

Foi neste tom, perante pedidos de Gonçalves Pereira para que os militantes se acalmassem (ouviu-se um pedido de desculpas baixinho), que o último candidato, Francisco Rodrigues dos Santos, tomou a palavra. Declarou António Costa como seu adversário, numa tentativa de desvalorizar os embates internos, e lembrou o posicionamento que quer para o CDS, “à revelia do mainstream” e “sem pedir autorização à esquerda para defender os seus valores”. Por entre as habituais farpas aos “contorcionismos” que aponta a Cristas, mais um desejo de ruptura: “[A situação do CDS] não se resolve com a técnica do autocarro, não basta esperar que volte a passar”.

No final de contas, as posições políticas não levaram a grandes distinções entre os candidatos; os desejos de rutura de quase todos - Almeida faz parte da direção, embora aponte erros à estratégia recente do CDS - e as propostas para mudar o partido por dentro foram os momentos de maior destaque (pelo menos até ao momento em que as portas se fecharam à comunicação social, para que os militantes pudessem intervir no debate). Que o partido está mal e precisa de mudar, particularmente na forma como veicula uma mensagem que se quer “clara”, ninguém discorda; o que distingue os candidatos é o grau em que acreditam que a tal “limpeza”, mais soft ou com lixívia, deve ser feita.