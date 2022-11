Albuquerque dá ordem para abstenção do PSD-Madeira. Rio deve ser informado por SMS

A abstenção foi discutida na reunião da comissão política e fechada esta quinta-feira. Os três deputados do PSD-Madeira viabilizam o Orçamento de Estado e furam a disciplina de voto do grupo parlamentar. Miguel Albuquerque deverá anunciar a decisão na apresentação do novo hospital do Funchal esta sexta-feira, o mesmo que tem reservados 17 milhões de euros neste orçamento e o aval do Estado para o empréstimo que a Madeira irá fazer.

Não se sabe ainda se Rui Rio será informado, as relações estão no pior momento e, por isso, dentro do PSD-Madeira, a ideia é que, quanto muito, o líder nacional do partido será informado por SMS. Com o hospital garantido e a promessa de redução dos juros dos empréstimos, a região não tinha condições para votar contra, mas a abstenção não é um cheque em branco. Albuquerque quer continuar a negociar quando se iniciar o debate na especialidade.

A Madeira, que continua a ter em cima da mesa a questão da mobilidade marítima e aérea, insiste em ter passagens a aéreas a 86 euros nas viagens para continente, mas não quer fechar as portas no debate na generalidade, nem logo no primeiro orçamento da legislatura.

O que fica claro é que os três deputados do PSD na Assembleia da República colocam os interesses regionais à frente da disciplina partidária. A posição de Miguel Albuquerque tem sido essa desde Outubro e repetiu várias vezes ao longo dos últimos meses.

Em Novembro, numa reunião com António Costa e Mário Centeno, Albuquerque e Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional, mudaram a agulha e o discurso. Do combate contra a Lisboa passaram ao diálogo. O tempo da campanha eleitoral tinha acabado e era o momento de negociar. As negociações continuaram e, para já, terão garantido a abstenção dos três deputados do PSD-Madeira.