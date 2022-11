Presidente da República já falou com militares portugueses no Iraque. Estão todos bem

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa já falou ao telefone com o Major Sérgio Capelo, do contingente de 35 militares das Forças Armadas portuguesas que está destacado no Iraque.

O Major Capelo transmitiu ao Presidente — que é também o Comandante Supremo das Forças Armadas — que o moral dos militares é muito bom, estão serenos e tranquilos.

A informação a que o Expresso teve acesso é particularmente relevante tendo em conta o momento de tensão que se vive no Iraque, na sequência da morte do general iraniano Qassem Soleimani.

Major portuguesa na NATO já foi transferida

João Gomes Cravinho, ministro da Defesa Nacional, já disse que espera que os militares portugueses no Iraque possam “retomar o trabalho” de formação nas “próximas semanas”, que foi suspenso depois da morte de Qassem Soleimani.

João Gomes Cravinho garantiu ainda que “a força nacional destacada está perfeitamente salvaguardada, está em segurança, está a cerca de 30 ou 40 quilómetros de Bagdade, num local chamado Besmayah, que é um acampamento militar, é uma base militar portanto está perfeitamente protegida”.

Em declarações à agência Lusa à margem de uma visita ao centro de apoio social de Oeiras do Instituto de Ação Social das Forças Armadas (IASFA), o governante português assinalou ainda que “a missão desta força não é uma força de combate, é uma força de formação”.

A major portuguesa que integrava a missão da NATO no Iraque foi entretanto transferida para a coligação internacional de combate ao “Daesh” e está na base militar de Besmayah, disse esta quarta-feira o ministro da Defesa, citado pela Lusa.

“Na missão da NATO tínhamos uma major e, como muitos elementos da missão da NATO foram realocados para o Kuwait, a nossa major transferiu-se para a coligação internacional e neste momento não temos nenhum elemento na missão da NATO”, disse João Gomes Cravinho.