Portugal considera “prematuro” retirada das suas tropas do Iraque

É “prematuro” tomar decisões sobre uma eventual retirada das tropas portuguesas do Iraque, onde está um grupo de 35 militares, estacionados na base de Besmayah, a cerca de 40 quilómetros da capital do Iraque, Bagdade.

A garantia é do ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, que recordou, em declarações aos jornalistas, que a missão portuguesa é apenas de formação e que já se encontrava suspensa antes do ataque iraniano na noite desta terça-feira.

Uma eventual retirada será a decisão se pelo menos um de dois critérios se cumprirem: se a integridade dos militares estiver diretamente em perigo ou se não houver condições para retomar a formação.

“O facto de não haver condições nos últimos dias não é razão para uma retirada imediata. Se no futuro previsível não houver condições para a retomar deixa de fazer sentido ter lá os nossos militares”, explicou.

O ministério já tinha avançado ao Expresso que não há feridos entre os militares portugueses, cuja base não terá feito parte do ataque com mísseis efetuado na noite desta terça-feira por forças iranianas, tendo como alvo infraestruturas em que se encontravam também militares norte-americanos.

A missão do décimo contingente nacional no Iraque, integrado na missão da coligação internacional, liderada pelos norte-americanos já se encontrava suspensa “dois dias antes da morte do general [iraquiano] Soleimani”, o que espoletou o ataque desta terça-feira. Para além disso, o ministro revelou que há “medidas de proteção reforçadas” e que os militares “andam com coletes à prova de bala quando se movimentam fora de edifícios”

“Vamos ver como as autoridades iraquianas irão desenvolver a sua posição. Sabemos que houve uma tomada de posição por parte do Parlamento iraquiano no domingo, mas foi uma proposta feita ao Governo, que não tomou nenhuma posição”, afirmou o governante, referindo-se a uma resolução que pede o encerramento das atividades de tropas estrangeiras.

Eventual saída do Iraque terá de ser coordenada com Espanha

João Gomes Cravinho, que falava no âmbito de uma visita à Academia de Comunicações e Informação da NATO, no Reduto Gomes Freire, em Oeiras, assegura não ter “indicações de que outros países estejam a retirar forças”. E acrescentou que tem havido conversas com os aliados da coligação, nomeadamente com a homóloga espanhola, Margarita Robles - os 35 militares portugueses estão integrados num contingente espanhol, de “muito maior” dimensão. Se for necessário sair do país, estão também garantidas condições de segurança.

“Acreditamos que a missão continua a ser importante para a consolidação das forças armadas iraquianas, para que possam tomar conta do próprio país. Temos de dar tempo ao tempo e verificar se existem condições”, reforçou. O horizonte temporal previsto “para avaliar melhor a situação” situa-se nas próximas duas semanas.

Gomes Cravinho esclareceu ainda que a única oficial portuguesa que integrava a missão da NATO, que funciona independentemente, foi transferida para a missão da coligação internacional e já está em Besmayah.