PAN abstém-se. Falta um deputado para o Orçamento passar

Depois do PCP, também o PAN acaba de anunciar que vai abster-se na votação do Orçamento do Estado. Isto deixa o documento praticamente aprovado: fazendo as contas aos sentidos de voto já anunciados, para o OE ficar viabilizado falta, neste momento, apenas mais um voto que não seja contra.

Reconhecendo que "alguns dos aspetos" que o PAN reivindicava foram acolhidos pelo Governo - por exemplo, o alargamento do programa Housing First ao país todo, a antecipação do fecho das centrais termoelétricas de Sines e do Pego ou as medidas de apoio à agricultura biológica -, o PAN concluiu, ainda assim, que este Orçamento fica "muito aquém" do esperado.

Os exemplos de insuficiências são bastante mais numerosos: em conferência de imprensa no Parlamento, a líder da bancada, Inês Sousa Real, enumerou a "subserviência a interesses de alguns setores", a continuidade de uma "fiscalidade perversa, no sentido de apoiar atividades nocivas para o ambiente", a falta de "ambição no combate às alterações climáticas" e no "combate à corrupção", a falta de resposta em matéria de "direitos laborais" ou a "desconsideração da proteção e bem estar animal".

Por tudo isto, o partido não vota favoravelmente, embora espere que em sede de especialidade o Governo tenha "particular cuidado" nas negociações com o PAN e mostre abertura para resolver essas questões.

O que significa isto para as contas da viabilização do Orçamento? Somando os deputados de PCP e PAN, há 14 abstenções, a somar aos 108 votos favoráveis do PS. Significa isto que só poderá haver, matematicamente, 108 votos contra - um empate. Falta, portanto, que um deputado saia das fileiras potencialmente contra para se juntar aos votos favoráveis ou à abstenção, o que pode acontecer quando, esta quinta-feira, o PEV anunciar o seu sentido de voto.