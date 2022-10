Deputado Tiago Barbosa Ribeiro volta a candidatar-se ao PS/Porto

O deputado socialista Tiago Barbosa Ribeiro vai avançar para a liderança do Partido Socialista do Porto, uma das maiores do país. O ex-líder da concelhia, que perdeu a corrida à recandidatura para o atual presidente Renato Sampaio por 34 votos, volta às urnas com o mote 'Pelo Porto, um PS mais forte!', tendo a ambição de reforçar o papel e a visibilidade do partido na cidade.

O deputado propõe-se a garantir a construção de uma maioria alternativa ao atual poder autárquico, liderado pelo independente Rui Moreira, “e o diálogo com todos os que queiram trabalhar para essa maioria”. A próxima liderança concelhia terá, entre outras responsabilidades, a de gerir o processo autárquico em 2021, recorda o deputado.

Em comunicado, Tiago Barbosa Ribeiro avança que quer “um PS mais combativo e com clareza na afirmação da suas propostas para obter futuras vitórias eleitorais, mas quer também um PS unido e a falar a uma só voz, mobilizando a força dos milhares de militantes da concelhia”.

Tiago Barbosa Ribeiro é deputado desde 2015, eleito pelo círculo eleitoral do Porto. É coordenador dos deputados socialistas na comissão de Trabalho e Segurança Social na Assembleia da República, tendo apresenta vários projetos nesta área e dado a voz em temas relacionados com o Porto e a região, como no caso da reabilitação da Escola Alexandre Herculano, municipalização dos STCP ou reivindicando a disponibilização de património imobiliário do Estado para o arrendamento acessível.

Membro da Assembleia Municipal do Porto, o deputado apresenta-se na nota de candidatura como quadro superior “de uma das maiores empresas industriais nos seus sectores de actividade”, encontrando-se em regime de licença sem vencimento “para exercício de funções públicas em regime de exclusividade”. Em carta aos militantes, Tiago Barbosa Ribeiro lembra que as eleições internas no Partido Socialista são um momento estruturante da vida democrática, dando voz a todos os militantes.

“Assim, no seguimento da calendarização das eleições para o próximo biénio e após um período de reflexão, decidi assumir uma candidatura à presidência da comissão política da concelhia do PS Porto. Faço-o com uma enorme motivação e com inteira dedicação, consciente dos grandes desafios que temos pela frente. Somos uma grande concelhia e na qual militam milhares de socialistas e só conseguiremos ser bem-sucedidos no respeito pela pluralidade interna, que é uma das grandes forças do PS”, escreve.

Apesar de o período de apresentação de candidaturas estar aberto até 24 de janeiro, fonte do PS do Porto avançou ao Expresso que “tudo indica” que as próximas eleições têm Barbosa Ribeiro como candidato único. Antes das legislativas de outubro, Renato Sampaio afirmou ao Expresso a sua vontade de abandonar a política ativa, não só como deputado mas também a nível local.

Em outubro, o Ministério Público requereu autorização ao presidente da Assembleia da República para inquirir o deputado socialista Tiago Barbosa Ribeiro, que terá recebido no seu telefone uma mensagem escrita do ex-ministro da Defesa Nacional Azeredo Lopes na qual este assumia que sabia a forma como foram recuperadas as armas roubadas na base militar de Tancos.

O agora candidato do PS à comissão política do Porto tem-se mantido reserva sobre essa matéria, alegando que Tancos se trata de “um processo judicial” e um processo que não lhe diz “diretamente respeito”.